Bu besinlerle yaşlanmaya meydan okuyun!

BOL MEYVE

Meyveler çok sağlıklı besinlerdir. Elma, armut, muz, kivi, avokado, karpuz, kavun... Her mevsim farklı meyveler yetişmesine karşın, her dönemin meyvesinin kendine has bir lezzeti vardır. Lezzetli olmasının yanında her birinin farklı faydaları bulunur. Meyve tüketirken porsiyon kontrolünün sağlanması şartıyla sağlığınız açısından çok olumlu geri dönüşler alacağınızdan şüpheniz olmasın.

Örneğin kivi, içeriğindeki yüksek miktarda C vitamini sayesinde sağlığınıza son derece fayda sağlar. Kiraz, elma gibi meyveler vücudu zararlı toksinlerden arındırır ve cilde nefes aldırır. Düzenli meyve tüketimi, vücudun gereksinim duyduğu vitaminleri karşılarken, bol lif bulundurma özellikleri sayesinde uzun süreli tokluk sağlar. Ayrıca elma, armut gibi kabuğu yenilebilir ince kabuklu meyvelerin kabukları soyulmadan tüketilmesi, meyvelerin vitaminlerini kaybetmemesi açısından önemlidir. Yaşlanma belirtilerini kendinizden uzak tutmak istiyorsanız meyve tüketimine özen göstermelisiniz.





RENK RENK SEBZE

Sebzeler de en az meyveler kadar sağlıklı ve yaşlanma karşıtı besinlerdir. Yeme alışkanlığındaki çeşitlilik vücudun sağlıklı olmasına yardımcı olur. Özellikle brokoli, pırasa, ıspanak gibi yeşil sebzeler vücudun ağırlığını alır ve vücudu zararlı maddelerden arındırır. Havuç, kabak, karnabahar, bamya gibi sebzeler de aynı şekilde vücuda birçok fayda sağlayarak yaşlanmayı geciktirir. Bunun yanında sebze yemekleri yapılırken vitaminlerinin ölmemesi için çok fazla pişirilmemesi önerilir. Ayrıca yaşlanma karşıtı olan bu sebzelerin tüketimi sırasında fazla tuzdan kaçınılması gerekmektedir. Tuz vücutta su tutar ve ödem oluşmasına sebep olur. Tuzdan uzak durarak yapılan sebze yemekleri bünyeyi sağlamlaştırır, genç ve dinamik hissettirir.





BAKLİYATLAR

Baklagiller vücut sağlığı için mutlaka tüketilmesi gereken besinlerdir. Protein açısından zengin olan bakliyatlar vücudun kas dokusunu besler, sağlığı koruyarak yaşlanmaya karşı savaşır. Yeşil mercimek, kuru fasulye, nohut, bulgur gibi bakliyatlar yüksek oranda karbonhidrat içeriğiyle vücut için son derece sağlıklıdır. Bu tarz sağlıklı besinleri günlük beslenme rutininize aldığınızda, yaşlanmaya karşı mücadele verdiğinizden emin olabilirsiniz.





SARIMSAK MUCİZESİ

Sarımsak başlı başına mucizevî bir besindir. Halk arasında "Doğal antibiyotik" olarak da bilinen sarımsağın içeriğinde bol miktarda antioksidan madde bulunur. Bu antioksidan maddeler vücudun, zaman içinde biriken zararlı maddelerden arındırılmasını sağlar. Vücudu daima dinç tutmaya yardımcı olan yaşlanma karşıtı önemli bir besindir. Sağlık için düzenli olarak tüketilmesi önerilir.