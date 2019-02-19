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Dikkat! Çiğ tüketiyoruz ama...

Kış mevsiminin sevilen sebzelerinden lahanayı pişmiş, çiğ ve turşunu yaparak tüketiriz. Peki en sağlıklısı hangisi? Çiğ tüketilen lahananın zararı var mı? Tüm bu soruların cevabı haberimizde...

Giriş Tarihi: 19.2.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 10:42
Dikkat! Çiğ tüketiyoruz ama...

Kış sebzeleri arasında ucuzluğu ile dikkat çeken lahana, solunum yolu enfeksiyonlarını önlemek için gerekli yüksek vitamin, mineral ve antioksidanı içermekte. Yemeklerinizde ve salatalarınızda bolca kullanabilir bağırsaklara yararlı etkisinden faydalanmak için turşusunu da yapabilirsiniz

Kış sebzelerinin, çeşit açısından az olsa da sağlığa mucize dokunuşlar yaptığı bir gerçek. Bu sebzeler arasında yer alan lahana doğada kırmızı, mor, beyaz ve yeşil olmak üzere farklı renklerde bulunur. Turşu, dolma, salata, çorba gibi çeşitli şekillerde tüketilir.

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Dikkat! Çiğ tüketiyoruz ama...
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