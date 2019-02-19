Gaz sorununu gidermek için çocuğa soda vermeyin

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Kabızlık, karın ağrısına yol açan en temel etmenlerden biri olarak karşımıza çıkarken, çocuğun tükettiği gıdalar, stres ve bağırsak alışkanlıkları da şikayetlerin yaşanmasında önemli rol oynuyor. Memorial Şişli Hastanesi Pediatrik Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Selim Gökçe, çocuklarda kabızlık ve tedavisi hakkında bilgi verdi…Karın ağrısı, üç haftadan uzun sürüyorsa ve nedeni tam olarak açıklanamıyorsa kronik olarak kabul edilir. Sıklıkla okul çocuklarında görülür. Karın ağrısının sık görülen nedenlerinden biri de kabızlıktır. Toplumda genel taramalarda çocukların yüzde 6-36'sının dışkılama problemi yaşadığı ortaya konulmuştur.Fazla miktarda abur cubur,gazlı içecek, meyve ve meyvesuyu tüketen çocuklarda da karınağrısı şikayeti yaşanır. Bazen ailelerçocuklarına gaz probleminigidermeye yönelik soda verebiliyor.Bunun da karın ağrısı yapabildiği unutulmamalıdır.Aşırı meyve ve meyve suyu tüketimi fruktoz intoleransına neden olur. Brezilya'da yapılan bir araştırmada, çocukların yüzde 25'inde bu sıkıntının yaşandığı ortaya konulmuştur.Meyve suyu yerine her zaman meyve tercih edilmelidir.Meyve, günde sadece bir porsiyon tüketilmelidir.Son yıllarda gençler; sık sık kremalı, aromalı ve tatlandırıcı katılmış büyük boy bardaklarda kahveler içiyor. Tüm bu yanlış beslenme alışkanlıkları çocukta karın ağrısı şikayetlerine yol açabilir.Çocukların yaklaşık yüzde 36'sı dışkılama sorunu yaşar. Pediatrik gastroenterolojiye gelen çocukların yüzde 5'inde de kabızlık sorunuyla karşılaşılır.Kabızlık en çok 5 yaş altı çocuklarda görülür.Çocukluk çağında görülen kabızlığın yüzde 96'sı fonksiyoneldir ve altında bir neden bulunmaz.Kabızlık sorunu, sıklıkla çocuğun ağrılıdışkılama sorunu sonrası tuvaletini tutmadavranışıyla başlar. Çocukların tuvalet alışkanlıklarıda sindirim sistemi problemleriüzerinde önemli rol oynar. Bazen de çocuklarkabız olsun ya da olmasın tuvaletinitutabilmektedir. Özellikle kreşçocukları, kreşte tuvaletiniyapmak istemez.Bir çocuğun her günkakasını yapması kabızolmadığı anlamına gelmez.Çocuk kakasını yaparken ağrı duyuyorsa, kakası sert, kalın ve keçi pisliği gibiyse kabızdır. Bunun yanı sıra çocuk üç günde bir kakasını yapıyor ve genel durumu iyiyse kabız değildir.ÇOCUKLARDA karın ağrısı şikayetlerinin önemli bir kısmı, beslenme düzeninin yeniden oluşturulması ve yaşam tarzında yapılacak birtakım değişikliklerle önlenebilir.Burada temel ayrım, doğru teşhis konulmasında yaşanır.Bu nedenle hasta öyküsü çok iyi bir şekilde alınmalıdır.Karın ağrısı bazen organik başka bir hastalığı taklit edebilir. Bu nedenle özellikle çocukta karın ağrısına eşlik eden başka şikayetler varsa beslenme alışkanlıklarına bağlı olduğu düşünülmemelidir.Bu belirtiler şöyledir:Gece uykudan kaldıran karın ağrısıÇocukta büyüme-gelişme geriliği olmasıÇocuğun arkadaşları ile oyun oynamasını engellemesiEklemde ağrı-şişlikİshal ile eş zamanlı karın ağrısıKanlı dışkılama