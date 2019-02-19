Gaz sorununu gidermek için çocuğa soda vermeyin

Kabızlık, karın ağrısına yol açan en temel etmenlerden biri olarak karşımıza çıkarken, çocuğun tükettiği gıdalar, stres ve bağırsak alışkanlıkları da şikayetlerin yaşanmasında önemli rol oynuyor. Memorial Şişli Hastanesi Pediatrik Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Selim Gökçe, çocuklarda kabızlık ve tedavisi hakkında bilgi verdi…
Karın ağrısı, üç haftadan uzun sürüyorsa ve nedeni tam olarak açıklanamıyorsa kronik olarak kabul edilir. Sıklıkla okul çocuklarında görülür. Karın ağrısının sık görülen nedenlerinden biri de kabızlıktır. Toplumda genel taramalarda çocukların yüzde 6-36'sının dışkılama problemi yaşadığı ortaya konulmuştur.
FAZLA MEYVE AĞRI YAPIYOR
Fazla miktarda abur cubur,
gazlı içecek, meyve ve meyve
suyu tüketen çocuklarda da karın
ağrısı şikayeti yaşanır. Bazen aileler
çocuklarına gaz problemini
gidermeye yönelik soda verebiliyor.
Bunun da karın ağrısı yapabildiği unutulmamalıdır.
Aşırı meyve ve meyve suyu tüketimi fruktoz intoleransına neden olur. Brezilya'da yapılan bir araştırmada, çocukların yüzde 25'inde bu sıkıntının yaşandığı ortaya konulmuştur.
Meyve suyu yerine her zaman meyve tercih edilmelidir.
Meyve, günde sadece bir porsiyon tüketilmelidir.
Son yıllarda gençler; sık sık kremalı, aromalı ve tatlandırıcı katılmış büyük boy bardaklarda kahveler içiyor. Tüm bu yanlış beslenme alışkanlıkları çocukta karın ağrısı şikayetlerine yol açabilir.
Çocukların yaklaşık yüzde 36'sı dışkılama sorunu yaşar. Pediatrik gastroenterolojiye gelen çocukların yüzde 5'inde de kabızlık sorunuyla karşılaşılır.
Kabızlık en çok 5 yaş altı çocuklarda görülür.
Çocukluk çağında görülen kabızlığın yüzde 96'sı fonksiyoneldir ve altında bir neden bulunmaz.
KREŞTE TUVALETİNİ YAPMIYOR
Kabızlık sorunu, sıklıkla çocuğun ağrılı
dışkılama sorunu sonrası tuvaletini tutma
davranışıyla başlar. Çocukların tuvalet alışkanlıkları
da sindirim sistemi problemleri
üzerinde önemli rol oynar. Bazen de çocuklar
kabız olsun ya da olmasın tuvaletini
tutabilmektedir. Özellikle kreş
çocukları, kreşte tuvaletini
yapmak istemez.
Bir çocuğun her gün
kakasını yapması kabız
olmadığı anlamına gelmez.
Çocuk kakasını yaparken ağrı duyuyorsa, kakası sert, kalın ve keçi pisliği gibiyse kabızdır. Bunun yanı sıra çocuk üç günde bir kakasını yapıyor ve genel durumu iyiyse kabız değildir.
UYKUDAN UYANDIRAN KARIN AĞRISI ÖNEMSENMELİ
ÇOCUKLARDA karın ağrısı şikayetlerinin önemli bir kısmı, beslenme düzeninin yeniden oluşturulması ve yaşam tarzında yapılacak birtakım değişikliklerle önlenebilir.
Burada temel ayrım, doğru teşhis konulmasında yaşanır.
Bu nedenle hasta öyküsü çok iyi bir şekilde alınmalıdır.
Karın ağrısı bazen organik başka bir hastalığı taklit edebilir. Bu nedenle özellikle çocukta karın ağrısına eşlik eden başka şikayetler varsa beslenme alışkanlıklarına bağlı olduğu düşünülmemelidir.
Bu belirtiler şöyledir:
Gece uykudan kaldıran karın ağrısı
Çocukta büyüme-gelişme geriliği olması
Çocuğun arkadaşları ile oyun oynamasını engellemesi
Eklemde ağrı-şişlik
İshal ile eş zamanlı karın ağrısı
Kanlı dışkılama