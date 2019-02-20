Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Kan damarlarınızı daraltan yiyecekler bakın ne!

Kan damarlarınızı daraltan yiyecekler bakın ne!

Bazen kan damarlarınız vücut ısısı kaybını azaltmak, kan basıncını dengelemek, belirli organlara oksijen ve besin göndermek, kan veya sıvı kaybını önlemek için daralır. Bununla birlikte, diğer durumlarda, yediğimiz yiyecekler kan damarlarımızı daraltabilir ve bu da ve baş ağrılarına neden olabilir. İşte kan damarlarınızı daraltan o besinler…

Giriş Tarihi: 20.2.2019 15:01 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 17:31
Kan damarlarınızı daraltan yiyecekler bakın ne!

MEYAN KÖKÜ

Meyankökü, popüler bir akdeniz bitkisidir. Bazı insanlar öksürük, mide ekşimesi, boğaz ağrısı gibi problemlerin tedavisinde meyankökünü tercih eder.

Meyan kökü, sodyum tutulmasına neden olan bir bileşik olan glisirizik asit içerir.

Meyankökü, birçok hastalığa tedavi olsa da birkaç hafta boyunca günlük olarak tüketildiğinde, yüksek tansiyona neden olabilir.

KAFEİN

Çay veya kahve içmenin baş ağrısını neden hafifletiğini hiç merak ettiniz mi?

Migren ağrısı yaşadığınızda kan damarlarınız genişler ve kanla dolup ağrıya yol açar. Kafeinli bir içecek içtiğinizde kan damarlarınız büzülür, fazla kanı uzaklaştırır ve ağrıyı azaltır.

TRANS YAĞLI GIDALAR

Kek, çörek, mikrodalga patlamış mısır, çoğu margarin, bisküvi ve krema dolgulu şekerlerdeki yağlar, kötü kolesterolünüzü yükselttiğinden arterlerinizi tıkayabilir. Yağlı et kesimleri de kolesterol seviyenizi yükseltebilir.

YÜKSEK TUZLU GIDALAR

Sodyumun kan basıncını arttırdığı araştırmalar ile kantılanmıştır. Bol miktarda sodyum aldığınızda vücudunuz suyu tutar, bu da kan hacmini artırır. Bu durum sonuç olarak kan basıncını yükseltir.
Bu artış, bazen tansiyon atardamarlarınızı zorlar ve kan damarlarına zarar verebilir.

İşlenmiş gıda alımınızı azaltmak, tuz alımınızı azaltmak için kolay bir yol olacaktır. Ancak işlenmiş gıdalardan kaçınamıyorsanız sodyum miktarı az olan yiyecekleri tercih edebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kan damarlarınızı daraltan yiyecekler bakın ne!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN