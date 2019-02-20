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Günde 1 paketten fazla sigara içiyorsanız...

Günde bir paketten fazla sigara içenlerde renkleri görme yeteneğini kaybetme riskinin arttığı bildirildi. Science Daily'nin haberine göre, Rutgers Üniversitesinden araştırmacılar, günde bir paketten fazla sigaranın, renk görme kabiliyetini olumsuz yönde etkileyebildiğini belirtti.

AA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019 15:10 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 15:25
Günde 1 paketten fazla sigara içiyorsanız...

Çalışmada, hayatlarında 15'ten az sigara içen 71 sağlıklı kişi ile günde en az 20 sigara içen 63 kişi incelendi. Uzmanlar, sigara içenlerin, sigara içmeyenlere kıyasla kontrast ve renkleri ayırt etme yeteneğinin azaldığını, yine sigara içenlerin, kırmızı-yeşil ve mavi-sarı renk görüşlerinde önemli değişiklikler olduğunu tespit etti.

Çalışmada, nikotin ve sigaranın aynı zamanda, retinadaki kan damarları ve nöronlara hasar verdiği yönünde bulguların elde edildiği kaydedildi. Katılımcıların 25 ila 45 yaşlarında olduğu, görüşlerinin, normal ve düzeltilmiş normal kategorisine girdiği belirtildi. Çalışmanın sonuçları "Psychiatry Research" dergisinde yayımlandı.

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Günde 1 paketten fazla sigara içiyorsanız...
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