Kaynatıp suyunu içerseniz...

KOLESTEROL

Yapılan bilimsel bir araştırmaya göre dereotu kullanımının trigliserit değerini yüzde 50 oranında ve kolesterol seviyesini de yüzde 20 oranında düşürdüğü tespit edilmiştir. Yapılan bu araştırma dereotunun bir özütü çıkarılarak elde edilen ürünün kullanımı ile yapılmış olsa da, benzer sonuçların dereotu yaprakları tüketilerek de elde edileceği tahmin edilmektedir.

ANTİ-MİKROBİK

Gerçekleştirilen bir diğer deneye göre dereotunun mikropların gelişmesini önleyici bir etki oluşturduğu gözlenmiştir. Ayrıca dereotu yağının tüketilmesi durumunda tahıl taneleri, arpa ve en çok olarak da buğdayda bulunan bir mikrobun ve başka gıdalarda da bulunan diğer 5 mikrop türünü ortadan kaldırıcı etkiler oluşturmaktadır. Aynı şekilde başka bir araştırmada Viyana Üniversitesi bilim adamları tarafından gerçekleştirilmiş ve benzer sonuçlar bulunmuştur.