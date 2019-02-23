‘Katil hücre’yle grip tarih olacak

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Avustralyalı bilim insanları gribi ortadan kaldıracak önemli bir çalışmaya imza attı. Araştırmada, grip virüslerine karşı evrensel bir aşının mümkün olacağı kaydedildi. Nature Immunology'de yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, tüm grip virüslerine karşı etkili olabilecek "katil hücreler' bulundu. Çalışmada, insanlar üzerinde etkili "A, B, C" ve hayvanlar üzerinde etkili "D" olmak üzere dört tür grip virüsü olduğu belirtildi. Bu virüslerin sürekli mutasyon geçirerek bağışıklık sisteminde gizlendiği ve bu virüslerle mücadele etmenin zor olduğu kaydedildi. Ancak Melbourne Üniversitesi'nde yapılan araştırma, bu durumu tamamen değiştirebilir. Ekip, 2013'te Çin'de görülen Kuş gribi salgını verilerini inceledi. Virüsten kurtulanların, hastalıktan ölenlere kıyasla sağlam bir "katil hücre"ye (T cell ) sahip olduğu belirlendi. Dünya nüfusunun yarısından fazlasında bulunan bu hücre sayesinde geliştirilen aşıyla gribin bütün türlerinden korunabileceği kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü, şubatta Kuzey Yarımküre, eylülde Güney Yarımküre için her yıl değişen bir grip virüsü aşısı belirliyor. Ancak yapılacak bu aşı türü 8 ay önceden belirlendiği için çoğu zaman etkili olamıyor. Bütün virüsleri öldürebilen bu katil hücrelerden elde edilecek aşı sayesinde bu durumun ortadan kalkabileceği tahmin ediliyor.