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Dünyada ilk kez 'da uygulandı... Türk doktorların geliştirdiği yöntem literatüre girdi!

Türk doktorlar nefes borusunda darlık oluşması nedeniyle solunum sıkıntısı çeken hastalar için geliştirdikleri yöntem sayesinde tıp literatürüne girmeyi başardı. Prof. Dr. Celal Tekinbaş, “Solunum sıkıntısı çeken hastalar için geliştirilen teknik sayesinde hastalar hem ameliyat sonrası dönemi oldukça konforlu geçiriyor hem de oluşabilecek komplikasyonlar en aza indiriliyor” dedi

Giriş Tarihi: 24.2.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 24.2.2019 11:52
Dünyada ilk kez Trabzon'da uygulandı... Türk doktorların geliştirdiği yöntem literatüre girdi!

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celal Tekinbaş ve ekibi ana nefes borusunda darlık oluşması nedeniyle solunum sıkıntısı çeken hastalar için geliştirdikleri ameliyat yöntemi sayesinde tıp literatürüne girmeyi başardı.

İHA'nın haberine göre; Tekinbaş ve ekibi geliştirdikleri teknik sayesinde daha önce söz konusu ameliyatlardan sonra en az bir hafta süreyle hastaların çenesinin 'göğüsün iman tahtası' diye tabir edilen kısmına dikilerek başlarının göğüslerine yapışık vaziyette bırakılmaları yöntemine son verdi. Tekinbaş ve ekibinin bu başarısı uluslararası bilimsel bir dergide yayımlandı.

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Dünyada ilk kez Trabzon'da uygulandı... Türk doktorların geliştirdiği yöntem literatüre girdi!
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