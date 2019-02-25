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misiniz? İşte !

Akıllı telefonların, tabletlerin yaygın kullanımı, internete ve bilgiye kolayca ulaşabilme, sosyal medya uygulamalarının çeşitliliği bağımlılık yaratıyor. İnsanlar sanal bir ortama hapsoluyor ve giderek yalnızlaşıyor. Siz de olma yolunda hızla ilerliyor olabilirsiniz. İşte ...

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 10:36
Nomofobi misiniz? İşte nomofobinin belirtileri!

Telefonunuz olmadan sokağa çıkamıyorsanız, sabah uyanır uyanmaz aklınıza ilk gelen şey sosyal medya hesaplarınızı kontrol etmekse, aldığınız beğeniler ruh halinizi belirliyorsa ve internet erişiminizin olmaması sizin için tahammül edilmez bir durumsa; sosyal medya bağımlısı olma yolunda ilerliyor olabilirsiniz. Memorial Şişli Hastanesi Psikoloji Bölümü'nden Uzman Klinik Psikolog Gizem Mine Çölümlü, giderek daha çok insanı etkisi altına alan sosyal medya bağımlılığı ve nedenleri hakkında bilgi verdi…

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Nomofobi misiniz? İşte nomofobinin belirtileri!
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