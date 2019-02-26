Stalk* yapmak bağımlılık göstergesi değil!

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Okan Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Gözde Gündoğdu Meydaneri, sosyal medya kullanımı ile ilgili merak edilenleri açıkladı…Bağımlılığın birtakım kriterleri vardır. Sosyal medyayı kullanmadığımız zaman eksiklik hissediyorsak, sabah kalktığımızda ilk önce aklımıza elimize telefon almak geliyorsa, sosyal medyada normalde geçirdiğimizden çok daha fazla zaman geçirmeye başladıysak, telefonu sık sık bildirim gelmiş mi diye kontrol ediyorsak, işlevselliğimiz buna bağlı olarak bozuldu ve aklımız sürekli orada olmaya başlamış ise sosyal medya bağımlısı olma yolunda ilerliyoruz demektir.İdeal bir sosyalmedya kullanımsüresindenbahsedemeyiz.Çünkü bazı işlerimizin dijital ortamdan yürütülmesi gerekiyor.Bunun yanında mesleğini bizzat sosyal medya üzerinden icra etmesi gereken kişiler var.Burada önemli olan, kullanımı kontrol edebilmektir.Bireylerin kendisini tutamayıp sık sık sosyal medyaya yönelmesi, uyku düzeninin bozulması ve günlük hayatındaki işlerini aksatması, ilişkilerinin bozulması; o kişiler için bağımlılık açısından riskli bir kullanımdır. Kişinin, hayatındaki dengeleri düzgün kurması lazım.Ebeveynler, 'Çocukları telefon/ tablet kullanımından nasıl vazgeçirebiliriz?' diye soruyorlar. Ebeveynler, çocuklar ile geçirdiğiniz zamanın kalitesini artırarak bu sorunu aşabilirler. Çocuk ile birlikte dışarı çıkmak, oyun oynamak gibi sosyal aktivitelerde bulunularak çocuğun tablet/telefon kullanımı engellenebilir.Yine de çocuğun dikkatini telefon ya da tablet çekiyorsa, ona hissettirmeden dikkatini farklı bir alana kaydırmak gerekir. Bunlar bir anda başarılamasa da, çocuk yavaş yavaş ilgilisini farklı alanlara kanalize etmeye başlayacaktır. Çocuklar, istedikleri olmayınca ebeveynleri ile kavga edebilirler. Önemli olan çocuğa hayır diyebilmek ve sınır koyabilmektir.Çocuğa bir kere hayır denildiğinde ilk etapta ağlayıp bağırsa da bir süre sonra bunu kabul edecek ve ağlamanın, dediğini yaptırmaya giden bir araç olduğunu düşünmekten vazgeçecektir.Bire bir stalk yapmak bağımlılıktır diyemeyiz çünkü 'merak etmek' kişiyi bir şeyler öğrenmeye, yapmaya ve motive etmeye sevk eden bir dürtüdür.Önemli olan bu merakın düzeyi ve hangi nesneye ne amaçla yöneldiğidir. Bir kişinin başkasının hayatını merak etmesi bir dereceye kadar normal olabilir ama artık kendisine ve çevresine zarar vermeye başladıysa, zihni çoğunlukla izlediği kişiyle meşgulse, kıskançlık ve nefret gibi duygular besliyorsa ve günlük hayatı etkileniyorsa; bu kişilerin yardım alması gerekmektedir.Kışıler sosyal medyaya aktardığı hayat enerjisinin bir kısmını, kendi günlük gerçek iletişimlerinde kullanabilirler. Ya da en azından uzun zamandır görmediği bir arkadaşı ile otururken telefonlarını çantalarına koyabilirler. Bireyler, sosyal medya kullanım saatlerine sınırlandırma getirmeli, sosyal hayatın içerisinde kendilerine uygun, gerçek ve kendilerini tatmin eden uğraşlar edinmelidirler.