'Aloe Vera'nın mucizevi faydaları!

YANIK TEDAVİSİNDE

Aloe vera, küçük yanıkları uzun süre tedavi etmek için kullanılmıştır. Mentol gibi soğutma etkisi vardır, iltihabı azaltır ve doku ve cilt yenilenmesini aktive eder. İşte nasıl kullanılacağı: Yaprağındaki sivri kısımları kesin. Aloe yaprağını daha sonra uzunlamasına kesin ve içindeki şeffaf jeli bıçakla temizleiyn. Jeli doğrudan yanık bölgeye uygulayın.

KESİK VE YARALARIN TEDAVİSİNDE

Aloe Vera yüzyıllar boyunca kesik gibi farklı cilt hasarları için kullanılmış şifa veren bir bitkidir. Yeni cilt ve doku hücrelerinin büyümesini arttırır ve doku yenilenmesini hızlandırır. Yaprağı uzunlamasına ikiye bölün. Kesilen tarafı etkilenen bölgenin üzerine yerleştirin. Problem geçene dek her gün uygulayabilirsiniz.

BÖCEK ISIRIKLARI TEDAVİSİNDE

Böcek, farklı derecelerde kaşıntı, şişme veya tahrişe neden olan farklı toksinler ve alerjenler içerebilen böcek tükürüğünden dolayı kaşıntıya neden olur. Kaşıntıdan kurtulmak için etkilenen bölgeye aloe içindeki jeli uygulayın. Kurumasını bekleyin.

SOĞUK ISIRMASI TEDAVİSİNDE

Aloe vera hafif donma tedavisi ve ondan gelen hasarı azaltmak için kullanılabilir. Cilt onarımı konusunda rakipsiz olan E vitamini seviyelerine sahiptir. Soğuk ısırmasının çok ciddi bir durum düşünüyorsanız, bir doktor tarafından kontrol edilmenin iyi bir fikir olabileceğini unutmayın. İşte donmalarda nasıl kullanılacağı: Yaprakları boyuna kesin. Kabuğun hemen altındaki sarı tabakayı soyun. Etkilenen bölgeye berrak jeli günde iki kez uygulayın.

SİVİLCE VE AKNE TEDAVİSİNDE

Aloe vera ayrıca cilt hücrelerinin onarımı ve sivilcelerin önlenmesinde ve akne ve rosaceanın (gül hastalığı) tedavisinde çok etkili kılan anti-fungal ve anti-bakteriyel özellikleri ile bilinmektedir. İşte nasıl kullanılacağı: Yaprakları boyuna kesin. Etkilenen bölgeye şeffaf jeli uygulayın. Sivilce için bal ile aloe vera jelini karıştırıp yüzünüzde 20 dakika bekletin. Sorunların çözümü için haftada 3 kez uygulayın.

SAÇ BAKIMI

Aloe vera saç dökülmesi tedavisinde çok etkilidir. Saç derisindeki ölü cilt hücrelerini onararak yeni saç büyümesini teşvik eden enzimler içerir. Yaprakları boyuna kesin. 2 tatlı kaşığı aloe jeli, 2-3 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı ve 1-2 yemek kaşığı balı karıştırın. Saç derinize ve saçınıza uygulayın 40 dakika bekletin. Durulayın ve saçınızı her zamanki gibi yıkayın.