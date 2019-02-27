Deniz ve havuzda göz sağlığımızı nasıl korunmalı?

MAKYAJ İLE YÜZMEKTEN KAÇINILMALI

Güneşten gelen UV ışınları cildimize olduğu kadar gözlerimize de zararlı etkilerde bulunabiliyor. Güneş ışınlarına direkt maruz kalmak katarakt, sarı nokta hastalığı (maküla bozukluğu) ve kuş kanadı (pterjium) gibi göz hastalıklarına yol açabiliyor. Bu yüzden havuz ve deniz kenarında mutlaka %100 UV filtreli güneş gözlüğü ve siperli şapka kullanılmalı. Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, sudan yansıyan ışınların UV etkisi daha da fazladır. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 10:00-16:00 saatleri arasında güneşlenmekten kaçınılmalı ve deniz-havuz kullanımı kontrollü olarak yapılmalıdır. Kadınların dikkat etmesi gereken önemli bir konu da yüzlerinde makyaj varken deniz ve havuz kullanımından kaçınmak olmalıdır. Yüzmeden önce yüzdeki makyajı temizlemek, kirpik diplerinde yağ ve ter bezlerinin ağızlarını rahatlatacağı için hem alerji etkisini azalır hem de oluşabilecek enfeksiyonları önlemede yardımcı olur diyor.

HAVUZ SUYUNDAKİ KLORAMİN, GÖZLERDE ALERJİYE NEDEN OLABİLİYOR

Havuz ve deniz kullanımı sırasında hem alerjik hem de enfeksiyon kaynaklı konjonktivitler oluşabiliyor. Denizde tuzlu suda gözleri açmak alerjik reaksiyonları artırabilirken, havuzda klor ve diğer kimyasallar alerjiye neden olabiliyor. Havuzda alerji oluşturan klorun kendisi değil yağ, kir ve idrarla temasından oluşan kloramin… Havuzların PH değerleri genelde 7,2-7,8 arasındadır. PH değerinin 7,2 altına düşerek asidik tarafa kayması da gözlerde tahriş yapabiliyor. Ayrıca yüzümüze sürdüğümüz güneş koruyucu kremlerin ovuşturarak ve su ile gözümüze temas etmesi sonucu, kimyasal alerjik konjonktivit oluşabiliyor. Enfeksiyonlara gelince, havuzda özellikle dezenfektanlara dayanıklı Adenoviral Keratokonjonktivitler oluşabiliyor ve kornea hasarıyla görme kaybına kadar varabiliyor.

HAVUZ VE DENİZDE KONTAK LENS KULLANIMI

Normal hayatta gözlük kullanan çoğu kişi, havuz ve deniz kullanımında kontak lenslerin daha fonksiyonel olduğunu düşünerek lens kullanabiliyor. Op. Dr. Gözpınar kontak lensler ile havuza ve denize girmenin zararlı sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. 'Enfeksiyon ajanları kontak lenslerin yüzeyine tutunarak ağır sonuçlara varabilen enfeksiyonlara sebep olabilirler. Kontak lens ile deniz ve havuz kullanımından kaçınılmalıdır. Ama illa kullanılacaksa günlük atılan dispozıbl lensler takılmalı, sudan çıkar çıkmaz atılmalı ve mutlaka deniz gözlüğü ile birlikte takılmalıdır. Kontak lens gözden çıkarıldıktan sonra da suni gözyaşı damlaları ile yıkama yapılabilir. Suyun içinde gözleri deniz gözlüğü olmadan açmak, hem lensin düşmesine hem de ağır enfeksiyonlara yol açabilir.' Göz ameliyatınız yaza denk geldiyse ve sorasında tatil planlarınız varsa, gözlerinize daha fazla özen göstermelisiniz.Lazer operasyonundan sonra deniz ve havuz kullanımının en erkeni 2 hafta sonra olması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Gözpınar, en doğru sürenin iki ay beklemek olduğunun altını çiziyor. Yüzdükten sonra gözlerin operasyon sonrası kullanılan gözyaşı damlaları ile yıkanması gerektiğini belirten Gözpınar; duş, tuvalet, soyunma odası ve şezlong kullanımında teması en aza indirme ve temiz havlu kullanımına dikkat etme konularında da uyarıyor.