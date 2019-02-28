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Bu önerileri okumadan spora başlamayın!

Doç. Dr. Metin Uzun, yaralanmalara maruz kalmamak için uyulması gereken 8 kuralı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 28.2.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 12:52
Bu önerileri okumadan spora başlamayın!

SPOR YAPARKEN YARALANMAMAK İÇİN 8 ÖNEMLİ KURAL!

Kimi kilo vermek için başlıyor spora; kimi sağlığı, kimi de özel merakı dolayısıyla. Ancak faydası olduğu kadar, bilinçsiz yapıldığında yaralanmaların da işten bile olmadığı bir uğraş . Ortopedi ve Travmatoloji, Spor Yaralanmaları, Ayak Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Metin Uzun, "Son yıllarda insanların spor ve egzersiz yapmaya karşı ilgisi artmıştır. Ülkemizde; futbol, basketbol, tenis, yüzme, bisiklet ve koşu en sık yapılan sporlar olarak karşımıza çıkmakla beraber bazen yapılan hatalar yüzünden çeşitli yaralanmalarla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu nedenle spora başlayacakların mutlaka dikkat etmeleri gereken kurallar bulunuyor." diyor. Doç. Dr. Metin Uzun, yaralanmalara maruz kalmamak için uyulması gereken 8 kuralı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

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Bu önerileri okumadan spora başlamayın!
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