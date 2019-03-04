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uyardı! varsa hemen atın

Dünya nüfusundaki artış ve buna bağlı olarak doğal yöntemlerden uzaklaşılarak yapılan tarım ile kullanılan tohum ve ilaçların ağır metal zehirlenmesi riskini ortaya çıkardığını belirten Uzm. Dr. Semih Gökart, ağır metal zehirlenmesinin sinsice ilerlediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 4.3.2019 14:44 Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 14:47
Dünya Sağlık Örgütü uyardı! Evinizde varsa hemen atın

Ağır metal zehirlenmesinin son yıllarda hızla arttığına değinen Aile Hekimi Uzm. Dr. Semih Gökart, araştırmalara göre ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 25'inde son 10 yıl içinde ağır metallere bağlı sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.

DNA HASARINA NEDEN OLABİLİYOR

Çocuk ve yaşlılarda tablonun daha hızlı ve ağır seyredebileceğini ifade eden Dr. Semih Gökart, "Bu maddeler, dokularda birikerek kronik hasarlara yol açabileceği gibi, akut zehirlenmelerden sorumlu olabilirler. DNA hasarına da neden olabildikleri için kanseri de tetikleyebiliyor. Daha çok beyin ve böbreklerde birikmeye meyillidirler ve hücrelerin, organların, sistemlerin normal işlevini bozarak ağır hasarlara uğratabilirler" diye konuştu.

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Dünya Sağlık Örgütü uyardı! Evinizde varsa hemen atın
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