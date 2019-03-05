Canan Karatay’ı dolandıran örgüte ağır cezada dava

PKK tehdidiyle 110 bin lira dolandırılan ünlü Diyetisyen Prof. Dr. Canan Karatay ve benzer bir yöntemle ünlü ceza hukukçusu Prof. Dr. Erdener Yurtcan'ı 4,5 milyon dolandıran 21 kişilik çete hakkında dava açıldı. İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca açılan davada, örgütün hiyeraşik yapısı anlatılırken, örgütün Türkiye geneli eylemlerine yer verildi. İddianamede örgüt üyesi olarak bulunan Mahmut E., Erdener Yurtcan'ı, Mehmet K. ise Canan Karatay'ı dolandıran üyeler.

İstanbul'da geliştirdiği "Karatay Diyeti" ile tanınan Diyetisyen Prof. Dr. Canan Karatay'ın 31 Ekim 2013 günü telefonu çaldı. Telefonda kendilerini komiser ve savcı olarak tanıtan iki kişi, Karatay'a kimlik bilgilerinin kopyalanarak hesabından PKK'ya para aktarıldığını söyledi. Karatay PKK ile bağlantısı olmadığını söylemesi üzerine kendisini savcı olarak tanıtan zanlı, "Bu gizli bir operasyon sizin PKK ile işiniz olmaz ama birileri kimlik bilgilerinizi kullanarak hesabınızdan PKK'ya para aktarıyor. Hesabınızdaki paraları söyleyeceğimiz adrese getirin devlet güvencesinde olsun. Paranız savcılara ve polislere emanet" dedi. Bunun üzerine korkan Karatay, 50 bin dolar ve 10 bin lira parasını çantaya koyup zanlıların vermiş olduğu adres olan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı kenarına götürerek koydu. Karatay parayı bırakıp, olay yerinden uzaklaştıktan kısa bir süre sonra dolandırıldığını anladı.

ÖNCE KARATAY SONRA YURTCAN

Karatay'ın dolandırılmasından birkaç yıl sonra ünlü ceza hukukçusu Prof. Dr. Erdener Yurtcan da benzer bir yöntemle dolandırıldı. Türkiye'nin önde gelen ceza hukuku uzmanlarından Prof. Dr. Erdener Yurtcan'ı arayan bir dolandırıcı, kendisini Anadolu Adliyesi Başsavcısı Fehmi Tosun olarak tanıttı. Yurtcan'a "Terör örgütü hesabınızı ele geçirmeye çalışıyor, paranızı orada tutmayın, bize aktarın, biz de Merkez Bankası'na yatıracağız" dedi. Dolandırıcıya inanan Yurtcan, birkaç sefer de toplam 4.5 milyon lirasını dolandırıcının verdiği hesaplara yatırdı. Yurtcan'ın damadı durumdan şüphelenince gerçek ortaya çıktı ve Yurtcan dolandırıldığını anladı.

ÇETE İFŞA OLDU

İki profesörün dolandırıldığı sıralarda, Adana Emniyet Müdürlüğü vatandaşları telefonla arayıp kendisini polis, komiser ve savcı olarak tanıtıp PKK tehdidiyle dolandıran bir çeteyi takibe başladı. Adana polisi çetenin İstanbul'da vatandaşları dolandırmak için hazırlık yaptığını ve ünlü kişileri de dolandıracağı ihbarını alınca, çete İstanbul'da da takibe alındı. Karatay ve Yurtcan gibi ünlüleri ve 18 vatandaşı dolandıran çete üyeleri, Şanlıurfa, Zonguldak ve bazı İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak koordinasyonuyla teker teker yakalandı.

ÖRGÜTE DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştiren çete hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, 17 müşteki yer alırken 21 çete üyesi şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, örgütün yapısal işlevi anlatıldı. İddianamede örgüt üyesi olarak bulunan Mahmut E., Erdener Yrutcan'ı ,Mehmet K. ise Canan Karatay'ı dolandıran üyeler.

ÖRGÜTÜN YAPISI

Örgüt tarafından hedef olarak tespit edilen müştekileri arayan kişi 'Atıcı' olarak adlandırılırken, tespit edilen müştekileri arayan atıcı ile sahada suçu işlemek amacıyla yani 'çalışacak kişileri örgüt adına eleman temin eden kişi 'Aracı' deniyor. Örgüt tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemlerinde, atıcı tarafından aranılan müştekiler ile karşılaşan, müştekilerin para, ziynet eşyasını vb. değerli malvarlığını elden alan örgüt üyesi olan 'Elden Çekici, 'Atıcı' şahısların İstanbul İli ve ülke genelinde ikna edip inandırdıkları vatandaşlarda bulunan maddi miktara verilen isim ise 'Rezerve'.

TÜRKİYE GENELİ DOLANDIRICILIK

Dolandırıcılık eylemlerini Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara ve Muğla illerinde yoğunlukla gerçekleştiren 21 kişilik örgütün lideri Hasan Ç., ve yardımcısının Halil Ç. Olduğu belirtildi. Çete üyeliği görevini yapan üye sayısı, araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması, aralarındaki önceden anlaşmaya dayalı iş bölümü ve belirli bir hiyerarşik yapı içerisinde bulunması şartlarını taşıdığı da iddianamede yer aldı. Çete üyelerinin örgüt faaliyeti kapsamında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma, kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarını işleyerek, 16 farklı dolandırıcılık eylemini gerçekleştirdiklerinin anlatılan dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.