Dizleriniz ağrıyorsa dikkat!

FAZLA KİLO VE HAREKETSİZLİK DİZ AĞRISI SEBEBİ

Diz eklemi hayat boyunca en çok kullanılan eklemlerden biridir.35- 45 yaş arası diz ağrılarının sık görüldüğü zamanlardır. Diz ağrıları genellikle;

-Büyüme çağındaki çocuklarda,

-Fazla kilosu olanlarda,

-Profesyonel spor yapanlarda,

-Sürekli oturarak çalışanlarda,

-Yanlış ayakkabı seçimlerinde,

-Kireçlenmeye bağlı eklem hasarlarında,

-Kas ve iskelet yapısı zayıf, postürü bozuk ve bel düzleşmesi olanlarda sık görülmektedir.

-Büyüme çağındaki çocuklarda diz ağrıları görülmektedir.

11- 12 yaşında dizleri ağrıyan bir çocuğa ilk önce ne kadar anne sütü aldığı sorgulanmalıdır. Beslenme yetersizliğinden kaynaklanan durumlar varsa bir pediatri uzmanıyla görüşülüp gerekli besin destekleri verilerek çocuğun ağrıları geçirilebilir. Kireçlenme, yaşla birlikte görülme sıklığı artan, eklem kıkırdağıyla birlikte eklem kenarlarında meydana gelen değişiklikleridir. Kireçlenmede çok ciddi eklem hareket kısıtlılığı yaşanmaktadır. Hasta dizini bükemez bükünce de açmakta çok zorlanır.

BACAK VE SIRT KASLARINIZI GÜÇLENDİRİN

Egzersiz ve spor yapma alışkanlığının olmaması Türk insanın kas yapılarının zayıf olmasına neden olmaktadır. En zayıf kas grupları üst ve alt ekstremite kas gruplarıdır. Üst ekstremite kas grupları baş-boyun, gövdede yer alan bütün kas gruplarını kapsamaktadır. Alt ekstremite kasları, bulundukları bölgeye göre; kalça kasları, uyluk kasları, bacak kasları ve ayak kasları olmak üzere 4 gruba ayrılır. Bacak kasları zayıf olan bir insan belirli bir yaşı aştığında bel, diz, sırt ve boyun ağrılarını mutlaka yaşamaktadır. Bu sebeple eğer egzersiz yapılmak isteniyorsa önce alt kas gruplarının güçlendirilmesi gerekmektedir. Güçlü bacak ve sırt kaslarına sahip olan bir insan bel, boyun ve diz ağrılarını daha az yaşamaktadır.

ALINAN HER KİLO DİZLERE DAHA FAZLA YÜK OLUYOR

Tedavilerde diz ağrısına neden olan sorunun derecesi önemlidir. Kilo da bu tedavilerin kalıcılığında belirleyici faktörlerden biridir. Çok kilolu bir hasta kilo vermedikçe tedaviler sonuçsuz kalacaktır. Alınan her kilo dizlere daha fazla yük olmaktadır. Bacak kaslarının da güçlü olmaması bağ dokularına binen baskıyı artıracağı için dizlerde eğrilmeler oluşabilmektedir. Birçok insanda belli bir yaştan sonra parantez bacak şekli oluşmaktadır. Bu duruma gelmiş bir diz eski haline dönemez. Bu kişiye postür analizi ve denge testleri yapılarak bu durum kalçadan mı yoksa dizden mi kaynaklanıyor belirlenmektedir. Daha sonra dizin MR ya da röntgen sonucuna bakılarak belirlenen tedavi uygulanmaktadır. Diz filmlerini ayakta çektirmekte önemlidir. Diz en çok ayakta dururken ağrımaktadır.

SERT ZEMİNDE YANLIŞ AYAKKABIYLA YAPILAN SPOR DİZ KIKIRDAĞINI ÇABUK YIPRATIYOR

Düzenli egzersiz yapan ve ya profesyonel spor yapan insanlarda da diz ağrısı çok görülmektedir. Bunun en büyük sebeplerinden biri sert zeminlerde yapılan antrenman ya da egzersizler veya yanlış ayakkabı seçimleridir. Sert zeminde yanlış ayakkabıyla yapılan sporlarda ilk hasar gören uzuvlar dizlerdir. Diz kıkırdağının yıpranmasını hızlandırmakta ve dizin stabilitesi bozulmaktadır. Dizin görevi bacağı bükmek ve açmaktır. Kıkırdakta oluşan bu hasarlar sonucu diz dışa doğru kaymaya başlar ve iç bağlarda da sorun yaratmaya başlar. Eklem hareket bozuklukları manuel terapi ile açılabilmektedir.

MANUEL TERAPİ VE KOMBİNE TEDAVİLER DİZ AĞRILARINI GEÇİRİYOR

Diz ağrısının hangi sebepten kaynaklandığı tespit edildikten sonra uygun manuel terapi tedavilerine başlanmaktadır. Manuel terapiyle diz kıkırdağına hiç dokunmadan dışardan iç bağlar güçlendirilerek dizin ağrıları geçirilebilmektedir. Diz manipülasyonu ve mobilizasyonu yanında manyetik alan tedavileri, PRP ve kök hücre tedavileri, diz ağrıları için kullanılan tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Manuel terapi ile kombine edilen eklem içi enjeksiyon uygulamalarıyla diz ağrıları başarıyla tedavi edilmektedir. Enjeksiyon uygulamaları ise tedavinin kalıcılığında önemli rol oynamaktadır. Kireçlenme tedavisinde de eklem içi enjeksiyonlar ve eklem stabilizasyonunu geliştiren proloterapi, manuel terapi ile birlikte uygulanmaktadır. Diz ağrılarının manuel terapi ile tedavisi ortalama 6 hafta boyunca her hafta 2 seans toplam 12 seans sürmektedir.