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’da hızla yayılıyor: yıllar sonra da öldürücü olabilir

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, her yıl aşısı olmayan 2,6 milyon insan kızamık rahatsızlığından hayatını kaybediyor. Son dönemlerde , Kuzey Amerika ve Asya'da artan kızamık vakalarına ilişkin açıklama yapan Doç. Dr. Nurhayat Bayazıt, ailelere kızamık aşısı konusunda uyarılarda bulundu.

DHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019 11:23 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 11:42
Avrupa’da hızla yayılıyor: Kızamık yıllar sonra da öldürücü olabilir

Çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden ailelerin artmasıyla vakaları da çoğalmaya başladı. Ülkemizde kızamıkla ilgili aşılama oranı 2018 yılında yüzde 96 oldu ve eskiye oranla yüzde 4'lük bir düşüş yaşandı. 'da ise göç nedeniyle bu oran 2017 yılına göre 3 katı bir artış gösteriyor.

Kızamık gibi çok bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktan korunmanın tek yolunun aşı yaptırmak olduğunu ifade eden Doç. Dr. Nurhayat Bayazıt, "Kızamığa neden olan mikrop, bir çeşit virüs olduğu için bu hastalığa yakalanan kişileri tedavi etmenin imkanı yoktur. Korunmanın tek yolu kızamık aşısı olmaktır" uyarısında bulundu.

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Avrupa’da hızla yayılıyor: Kızamık yıllar sonra da öldürücü olabilir
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