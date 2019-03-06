Avrupa’da hızla yayılıyor: Kızamık yıllar sonra da öldürücü olabilir

Çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden ailelerin artmasıyla kızamık vakaları da çoğalmaya başladı. Ülkemizde kızamıkla ilgili aşılama oranı 2018 yılında yüzde 96 oldu ve eskiye oranla yüzde 4'lük bir düşüş yaşandı. Avrupa'da ise göç nedeniyle bu oran 2017 yılına göre 3 katı bir artış gösteriyor.

Kızamık gibi çok bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktan korunmanın tek yolunun aşı yaptırmak olduğunu ifade eden Doç. Dr. Nurhayat Bayazıt, "Kızamığa neden olan mikrop, bir çeşit virüs olduğu için bu hastalığa yakalanan kişileri tedavi etmenin imkanı yoktur. Korunmanın tek yolu kızamık aşısı olmaktır" uyarısında bulundu.