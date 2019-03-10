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Zeytin yaprağından çekirdeğine kadar ...

2000 yıl boyunca yaşayabilen zeytin ağacının meyvesi olan zeytin, lezzeti ve faydalarıyla kahvaltılarımızın baştacı. Kur'an'da adı geçen mucizevi besinlerden olan zeytinin yaprakları ve çekirdeği de birçok hastalığa derman oluyor. Peygamber Efendimiz (sav)'inde tüketilmesini tavsiye ettiği besinlerden biri olan zeytinin sayısız faydası var peki bunlar neler? Zeytini çekirdeğiyle yutmanın faydaları neler? Zeytini ne kadar tüketmeliyiz? Zeytin çekirdeği hangi hastalıklara iyi geliyor? İşte belki de ilk defa duyacağınız mucizevi zeytin hakkında her şey...

Giriş Tarihi: 10.3.2019 13:01 Güncelleme Tarihi: 10.3.2019 13:13
Zeytin yaprağından çekirdeğine kadar faydalı...

Hem yeşil hem de siyah olmak üzere iki çeşidinin bulunduğu zeytin, kalsiyum bakımından zengin besinlerden biridir. Aynı zamanda içeriğinde bol miktarda A, D, E ve K vitaminleri bulunur. Bu bakımdan uzmanlar günde beş zeytin yemenin vücudun ihtiyacı olan demirin yüzde 55'ini karşıladığını vurguluyor. Kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan zeytin sarılıktan kansere kadar birçok hastalığın gelişmesini önlüyor. 2000 yıl boyunca yaşayabilen zeytin ağaçlarından elde edilen zeytinin yanı sıra ağacın kabukları ve yaprakları da oldukça faydalıdır. Olgunlaşmamış hali yeşil, güneşte kaldıkça rengi siyah olur. yüzyıllardır kadınlar hem cilt güzellikleri için hemde sağlıkları için zeytini tüketir. Enerji verdiğinden zeytin eski yıllardaki insanlar için oldukça önemli bir besindi. Nedeni ise o yıllarda ilaç ya da teknolojik bakımlar olmadığından insanlar doğada bulunan en güçlü antioksidan olan besinleri tüketerek hastalıklardan korunurmuş. Zeytin bu besinlerin başında gelir.

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Zeytin yaprağından çekirdeğine kadar faydalı...
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