Havalar ısınmaya başladı derken baharda hastalıklar kapınızı çalabilir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için dengeli beslenmek ve antioksidan besin öğelerini her gün düzenli almak gerekir. Her renk, her çeşit besini tüketmenin önemini vurgulayan Diyet ve Beslenme Uzmanı Serap Güzel bahara sağlıklı girmeyi sağlayacak ve bağışıklık sistemini güçlendirecek 10 besin hakkında bilgi verdi...