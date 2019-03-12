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görme yetinizi kaybetmenize sebep olabilir!

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Arzu Seyhan Karatepe Haşhaş, halk arasında “Göz tansiyonu” olarak bilinen hakkında en çok merak edilenleri anlattı. “Glokom, sinsi bir hırsız gibi görme yetinizi çalabilir. Göz tansiyonu; hastaların yüzde 90’ında, ileri evreye geçip görme kaybı oluşturuncaya kadar hiçbir bulgu vermez” diyen Haşhaş, önemli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 12.3.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 16:24
Glokom görme yetinizi kaybetmenize sebep olabilir!

GLOKOM NEDİR?

Glokom, halk arasında göz tansiyonu olarak bilinir; ancak glokom görme sinirinin tahrip olmasıyla ilişkili nöropati dediğimiz bir sinir hastalığıdır. Yüksek göz tansiyonları ile oluşabileceği gibi düşük göz tansiyonlarında da hastalar glokom olabilirler.

GLOKOM TEHLİKELİ BİR HASTALIK MIDIR?

Glokom hastalığında en önemli tehlike tanının gecikmesidir. Tanı konulmamış ve geç kalınmış glokomlarda görme kaybı kaçınılmazdır. Erken tanı ve tedavi ile görme kayıpları önlenebilir.

GLOKOM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Glokom; hastaların yüzde 90'ında, ileri evreye geçip görme kaybı oluşturuncaya kadar, hiçbir bulgu vermez. Baş ağrısı, göz ağrısı gibi bulgular sadece hastaların yüzde 10'luk bir kısmında görülmektedir.Dolayısıyla düzenli göz muayenesi yapılmaz ise hasta glokom olduğunu anlayamaz.

GLOKOMUN TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Çok çeşitli tedavi seçenekleri ile artık glokom tedavi edilebilir bir hastalıktır. Göz damlaları, lazerler, cerrahiler ile göz tansiyonunu hastaya zarar vermeyecek dereceye düşürmek hedeflenmektedir. Kaybedilmiş görme yetisi geri getirilemez, ancak hastalığın ilerlemesi durdurulabilir.

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Glokom görme yetinizi kaybetmenize sebep olabilir!
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