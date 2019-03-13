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konusunda yanlış bilinenler

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, “, genetik faktörlerin altta yattığı, çevresel faktörlerle tetiklenebilen bir hastalıktır. Bir enfeksiyon hastalığı olmadığından, bir kişiden diğerine bulaşması söz konusu değildir” dedi.

İHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019 21:38 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 21:46
Astım konusunda yanlış bilinenler

Göğüs Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Aziz Uluışık, " hakkında yanlış bilinenler" konusunda açıklamalarda bulundu. Aziz Uluışık, "Sprey ya da kuru toz şeklindeki ilaçların bağımlılık yapması söz konusu değildir. Yaygın inanışının tersine bunlar, tüm ilaç uygulama şekilleri arasında en zararsız olanlardır. Sprey ya da kuru toz uygulayıcıları kullanıldığında, sistemik uygulamaya göre çok daha küçük miktarda ilaç verilmektedir. Bunun sebebi; ilacın hedef bölgeye vücutta dolaşmadan, doğrudan ulaşmasıdır. Bu yolla ilaç verilmesi bağımlılık yapmaz" diye konuştu.

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Astım konusunda yanlış bilinenler
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