Astım konusunda yanlış bilinenler

Göğüs Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Aziz Uluışık, "astım hakkında yanlış bilinenler" konusunda açıklamalarda bulundu. Aziz Uluışık, "Sprey ya da kuru toz şeklindeki ilaçların bağımlılık yapması söz konusu değildir. Yaygın inanışının tersine bunlar, tüm ilaç uygulama şekilleri arasında en zararsız olanlardır. Sprey ya da kuru toz uygulayıcıları kullanıldığında, sistemik uygulamaya göre çok daha küçük miktarda ilaç verilmektedir. Bunun sebebi; ilacın hedef bölgeye vücutta dolaşmadan, doğrudan ulaşmasıdır. Bu yolla ilaç verilmesi bağımlılık yapmaz" diye konuştu.