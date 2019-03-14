İlkbahar meyveleri nelerdir? Hangi meyveler ilkbaharda yenilir?

Kış aylarının sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde önümüzde ilkbahar var. İlkbahar denildiği zaman akla ilk başta gelen şeyler: havaların ısınması, çiçeklerin açması ve ağaçların yeşermesi olur. Bunların haricinde diğer aylarda yetişmeyen özel meyveler de ilkbaharda yetişir. Meyveler, insan sağlığı açısından önemli bir yere sahiptir. Sebzeler ve diğer hayvansal ürünler kadar önem taşıyan meyveler, vücudumuzun ihtiyacı olan çeşitli vitaminleri ve besin öğelerini karşılamamızı sağlar. Kimi zaman ara öğün olarak tüketir, bazı zamanlarda ise tatlı ihtiyacımızı karşılarız. Meyve ve sebzeleri mevsimlerinde tüketmek gerekir. Yaklaşan güneşli ilkbahar günlerinde tüketmeniz gereken faydalı meyveleri listeledik. İşte ilkbaharda yetişen meyveler.

İLKBAHARDA YETİŞEN MEYVELER

1)Çilek

Tatlıları lezzetlendiren, yoğurdun içine katılarak ara öğün olarak yenilen çilek, gülgiller familyası içinde yer alan bir bitki cinsidir ve bu cins içinde yer alan türlerin meyvelerinin ortak adıdır. Cilt sağlığı için de faydalı olan bu meyve aynı zamanda antioksidan özelliği de taşır.

2)Yeşil Erik

İlkbahar denildiği zaman akla ilk gelen meyve yeşil eriktir. İlk çıktığı haftalarda çok pahalı olan ve herkesin alamayacağı fiyatlara satılan yeşil erik A, C ve K vitaminlerini içerir. Diş etlerinin güçlenmesine, bağışıklık sisteminin korunması yardımcı olan bu meyve ayrıca kandaki şeker dengesini de korur.

3)Çağla

Yetiştiği dönemde yalnızca 20 gün yeşil kalabilen çağla, bademin ham halidir. Baharın gelmesinin de işareti olan çağla çok kısa bir süre içerisinde tüketilir. Genellikle tuzlanarak yenir ve oldukça faydalıdır. İçerisinde yüklü miktarda C ve E vitaminini barındıran bu meyve yüksek lif oranı sayesinde sindirim sisteminin de dostudur. Yüksek magnezyum oranı sayesinde kan ve damar sağlığı açısından da oldukça önemli bir yere sahiptir.

4)Kiraz

İlkbaharın sonu ile yazın başlarında yetişen kiraz gülgiller familyasındandır ve oldukça lezzetli bir meyvedir. Glisemik endeksi düşük olduğundan dolayı şeker hastaları tarafından da tercih edilir. İçerisinde bulunan A vitamini sayesinde göz sağlığını da korur. Ayrıca kiraz sapları kurutularak çay şeklinde de tüketilebilir.

5)Vişne

Görünüşü kiraza benzese de tadı farklı olan bir meyvedir. Ekşi ve mayhoş bir tadı olan vişne genelde vişne suyu şeklinde tüketilir. Tatlılara ve dondurmalara da lezzet katmakta olup, antioksidan özelliği taşır.

6)Malta Eriği (Yeni Dünya)

Bazı yerlerde yenidünya, bazı yerlerde ise malta eriği olarak bilinen bu meyve ağacının yaprakları hem yazın hem de kışın hep yeşildir. Ülkemizde yetişmeyen ve uzak doğudan ülkemize gelen bu meyve yüksek oranda A vitamine sahiptir ve susuzluk giderici özelliğe sahiptir.

7)Avokado

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Faydaları saymakla bitmeyen avokado yüksek protein ve enerji deposudur. Genellikle Meksika ve Orta Amerika'da yetişen avokado yaşlanmayı geciktirir, vücut dokularının yenilenmesinde ve yaraların iyileşmesinde önemli bir etkiye sahiptir, A ve E vitaminlerinin karşılanmasına da yardımcı olur.