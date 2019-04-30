İshale ne iyi gelir? İshal nasıl geçer ve ne keser?

Günümüzde hekimlerin en sık karşılaştığı problemlerden bir tanesidir. Bu rahatsızlığa evde çözüm arayan kişiler 'ishale ne iyi gelir' sorusunun cevabını araştırmaktadır. İshale iyi gelen besinler ile bu sorunu kısa bir sürede geçirebilirsiniz. Eğer uzun bir süre geçmiyorsa mutlaka uzman bir doktora başvurmanız gerekmektedir. Gıda zehirlenmesi nedeniyle oluşan ishal için de mutlaka bir hekime gidilmelidir. Peki ishale ne iyi gelir, ishal nasıl geçer ve ne keser?

İSHAL BELİRTİLERİ

Sulu veya cıvık dışkılama,

Acil dışkılama ihtiyacı ve bunu tutamama,

Sürekli tuvalete gitme isteği,

Susuzluk,

Bulantı ve kusma,

Ateş yükselmesi, halsizlik,

Karın bölgesinde gaz ve ağrı

İSHALE NE İYİ GELİR?

İshalde en önemli etken vucudun su miktarı kaybını gidermektir. Dışkılama ile birlikte vücuttan atılan suyun geri alınması oldukça önemlidir. İshal konusunda yediğimiz besinlerin önemi büyüktür. Posalı ve lifli yiyeceklerin tüketilmesi bağırsakların çalışma sisteminin düzenlemesinde yararlı olacağı için ishali keser. Havuç, muz, soyulmuş elma, pirinç lapası veya pirinç suyu, patates haşlaması veya püresi, yoğurt ve ayran bir çok kişinin evinde bulunan ve ishale etkili başlıca yiyeceklerdir.



Maden suyu, gazoz, türk kahvesiyle limon karışımı gibi halk arasında da iyi bilinen ishale iyi gelen şeyler de vardır. Koyu çay, şeftali, gül yapraklarının veya kestane yapraklarının kaynatılıp içilmesi de iyi gelen yöntemlerdir.

BU GIDALARDAN MUTLAKA UZAK DURUN

İshal rahatsızlığının devam ettiği sürede baharatlı ve acı gıdalar, alkol, kafein, yağlı besinler, süt ürünleri ve yüksek düzeyde lif içeren besinlerden uzak durmak gerekmektedir.

İSHAL TEDAVİSİ

Gerekli şekilde dengelenmiş elektrolitlerle vücudun su oranı korunmalıdır. İshalin her türü için, hatta dizanteri için dahi bu en uygun tedavidir. Elektrolitle dengelemeden bol miktarda su içmek elektrolit dengesizliğine yol açabilir ki, bu ender durumlarda ölümcüldür (su zehirlenmesi).

1. Düzenli olarak, sık ve küçük öğünler şeklinde yemek yenmeli. Çok hızlı yenmemeli ve içilmemeli.

2. Bazen, özellikle çocuklarda, su kaybı hayati tehlike yaratabilir ve damardan sıvı verilmesi gerekebilir.

3. Oral rehidrasyon terapisi: Ağızdan bir tuz veya şeker çözeltisi almak şeklinde olur.

4. Opioitler: Enfeksiyon kaynaklı ishal için opioit ve türevleri alınmamalıdır, çünkü hastalığın süresini artırırlar ve taşıyıcılığa dönüşme riskini artırırlar.

Opioitler en etkili ishal ilaçlarıdır. Başlıca etki mekanizmaları peristalsisi engellemektir. Loperamide (Imodium olarak da bilinir) en sık alına ishal ilacıdır.

5. Antibiyotikler: Eğer ishalin nedeninin bir bakteri olduğundan şüpheleniliyorsa ve kişi tıbben hastaysa antibiyotik kullanımı gerekebilir.

6. Beslenme düzenlemesi: çölyak hastaları buğday ürünlerinden kaçınmalıdır. Spastik kolon sendromu olan hastalar ishalin nedeni olan gastrokolik reflekse aşırı tepkiyi azaltmak için diyetlerini değiştirebilirler.

Çözünür lifli gıdalar almak, süt ürünleri yerine soya ve pirinç ürünleri kullanmak, posalı (çözünmeyen) lif oranı yüksek olan meyve ve sebzeleri yerken dikkatli olmak, düzenli ve küçük öğünler yemek spastik kolon sendromu belirtilerini azaltmakta yardımcı olur.