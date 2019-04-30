Makyajla uyumanın zararları nelerdir? Makyajla uyumanın cilde zararları

Yorucu bir iş gününden sonra ya da uzun bir gecenin ardından makyajımızı temizlemeden yatmanın, bir kereye mahsus olduğunu bu yüzden çok büyük bir sorun olmadığını düşünüyoruz, ama yanılıyoruz. Sadece bir kere makyajla uyumak bile cildimize ciddi zararlar verebiliyor.

Cildimizin geceleri yaptığı en önemli iş kendini yenilemek. Makyajla özellikle de föndetönle uyumak cildinizin yenilenmesini engeller ve cildinizin zarar görmesine sebep olur. Elbette makyajla uyumanın bir alışkanlık haline gelmesi çok daha ciddi zararlara sebep olabilir ancak bunun bir kez yaşanması bile cildiniz için yeterince olumsuz bir durum.

Bakın hangi makyaj malzemesiyle uyursanız, cildinize nasıl zarar veriyorsunuz...

Fondöten

Kalın bir şekilde sürdüğünüz fondöten gün boyunca hava kirliliği, egzos dumanı, bakteri gibi çevresel etkilere maruz kalır. Bunlar makyajın kendi kendine azalmasına neden olurken aynı anda bir araya gelerek mikrodolaşımı ve cildin kendini yenilemesini önler. Cildinizde erken yaşta kırışıklıkların oluşmasına ve akne problemlerine neden olur.

Makyaj bazı

Primer yani makyaj bazı kullanımının da cildinize zarar verme ihtimali var ancak bu tamamen nasıl kullandığınıza bağlı. Eğer makyaj bazı gün boyunca yüzünüzde kalıyorsa, bu cildiniz için oldukça tehlikeli. Çünkü çevreden gelen bakteriler de makyaj bazıyla birlikte cildinizde gün boyu kalıyor. Ancak cildiniz doğru bir şekilde temizleyip, nemlendirirseniz makyaj bazının bir zararı yok.

Ruj

Rujla uyumak, aslında çoğumuzun bildiği gibi, dudaklarımızda kuruluğa ve çatlaklara neden oluyor. Bu yüzden uyumadan önce rujunuzu iyice temizleyip mümkünse bir dudak peeling'i kullanmalısınız ve mutlaka dudak nemlendiricisi sürmelisiniz.

Maskara

Maskara partikülleri kıl köklerini tıkayarak aynı cildiniz gibi kirpiklerinizin de tahriş olmasına neden olur. Eğer kirpikleriniz tahriş olursa, şişme ya da bakterilerin neden olduğu göz nezlesine yakalanmanız da olası. Ayrıca maskarayla uyumak, kirpiklerinizi kolayca kırılabilir bir hale getiriyor.