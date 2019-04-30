Tırnak batması nasıl geçer?

El ve ayak tırnaklarında birçok insanın başına gelen tırnak batması, çoğu zaman ağrılı ve acılı bir süreç yaşanmasına neden olur. Genellikle ayak baş parmağında görülen tırnağın yumuşak doku tahrişine bağlı olarak iltihaplı ya da iltihapsız yaradır. Tırnak yatağı ile tırnak arasında oluşan uyumsuzluk nedeniyle birçok kişi tırnak batması sorunu yaşamaktadır. Yanlış ayakkabı seçimi, yanlış tırnak kesme şekli tırnak batması sorununu tetikleyen faktörlerdir. Ayak ve tırnak tipine uygun tırnak kesimi yapılmalı ve ona göre ayakkabı tercih edilmelidir.

Tırnaklar fazla kısa kesilmemeli

Kronik tırnak batması sorunu yaşayanların tırnaklarını fazla kısa kesmemeleri gerekmektedir. Rahatsız etmeyecek şekilde uzun bırakılması tırnak batması olmaması için önerilmektedir.

Ayakkabı seçimine dikkat edilmeli

Tırnak batması sorunu yaşayanların doğru ayakkabıyı seçmeleri çok önemlidir. Ayağı sıkan ayakkabılardan uzak durulmalı, biraz bol ve ucu sıkmayan ayakkabılar tercih edilmelidir.

Tırnak çektirmek çözüm müdür?

Tırnak batması yaşayanların bir kısmı batan tırnağı çektirme işlemi yaptırmaktadır. Fakat bu yöntem uzmanlar tarafından önerilen bir yöntem değildir. Yeterince steril olmayan bir ortamda yapılan tırnak çekme işlemi daha sonra iltihaplanmalara ve mikrop kapmalara neden olabilmektedir. Tırnak çektirme işleminden sonra yeniden çıkan tırnağın bir öncekinden farklı olmayacağının bilinmesi gerekmektedir.

Tırnak batması nasıl tedavi edilir?

Genel önlemlere uyulmasına rağmen tekrarlayan tırnak batması probleminde, ağızdan antibiyotik tedavisi eşliğinde tırnak tamamen ya da kısmen çıkarılır. Bu tedavide genellikle sadece tırnağın batan kısmı keserek çıkarılır ve tırnağı doğuran tabaka tırnağın yeniden büyüyüp batmaması için tahrip edilir. Bu işlem için poliklinik şartlarında hastaya yarım saatlik bir süre ayırılması yeterlidir. Bölgenin tıbbi temizliği sağlandıktan sonra bölgesel anestezi yapılmaktadır. Tırnağın et içindeki kısımlarını çıkardıktan sonra batık kısımdaki tırnağı doğuran tabaka pamuk uçlu bir çubuktan faydalanılarak tahrip edilmektedir. İşlem sonrasında ağızdan antibiyotik kullanılmakta ve yaklaşık bir hafta süre ile iki günde bir pansuman tedavisi yapılmaktadır. Bu yöntemle tırnak batıklarının kalıcı tedavisi sağlanmaktadır.