Ailesini siyanür ile katleden şizofren Mahmut Can Alkan'ın hastalığı neden tespit edilemedi? Şizofreni hastaları nasıl anlaşılır?

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşamını sürdüren 21 yaşındaki Mahmut Can Alkan, internet üzerinden sipariş ettiği siyanürü ailesine şerbet diye içirip anne babasını katletmişti. Siyanürlü şerbetin dökülmesi üzerine katil gencin kendisi ve iki kardeşi maddeden hemen etkilendi ve hastaneye kaldırıldılar. Siyanürlü katil Mehmet Can Alkan, tutuklandıktan sonra cinayetleri itiraf etti. Kalkan'ın son zamanlarda psikolojik rahatsızlıklar yaşadığı ancak tedavi görmediği öğrenildi. Sağlık kontrolünde ise Kalkan'a 'şizofreni' tanısı konuldu. Böylelikle şizofreni nasıl bir hastalık olduğu konusu gündeme gelmiş oldu. Psikolog Nil Katre Koç yaptığı açıklamada şizofreni hastalığının nasıl bir hastalık olduğundan bahsetti.

ŞİZOFRENİ NEDİR?

Psikolog Nil Katre Koç yaptığı açıklamada şizofreni hastalığının nasıl bir hastalık olduğundan bahsetti:

"Şizofreni psikiyatri bölümünün ilgilendiği bir durumdur. Karşıdan baktığınızda şizofreninin şizofreni olduğunu anlamazsınız. Mahmut Can Kalkan ya geçmişte ağır bir travma geçirmiş olabilir. Aileden genetik olarak geçmiş olan bir rahatsızlık olabilir."

Ailesini siyanür ile katleden şizofren gencin hastalığı neden tespit edilemedi? Şizofreni hastaları nasıl anlaşılır?

MEVSİM GEÇİŞLERİ ETKİLERİ Mİ?

Beslenme uykusuzluk serotonin hormonunun az olmasından kaynaklı olarak mevsimsel geçişlerde sorun yaşayabileceğimizi ifade eden Psikolog Nil Katre Koç şizofreni hastalığının bambaşka bir konu olduğunu ifade etti.

Son olarak şizofreni hastalarının çok zeki olduğunu söyleyen Koç, "Kendilerini şeytan ya da tanrı kabul edebilirler. Ya çok pisdirler ya da oldukça temizler. Kontrol altında olmaları gerekebilir. Başkasının kimliğine girebilirler." dedi.