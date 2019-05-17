Muz tüketmek İçin 7 neden!

1- TEMEL BESİNLER İÇERİR

İçerisinde bol miktarda potasyum, protein, manganez ve çeşitli vitaminler bulunuyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için muz tüketmek birebirdir. Mevsim geçişlerinde muz tüketmeniz sağlınız için oldukça faydalı olacaktır.

2- ENERJİ VERİR

İçerisinde bulunan potasyumdan dolayı, güçlü bir enerji kaynağıdır. Spor yaparken ya da halsiz hissettiğinizde 1 adet muz tüketmek sizlere enerji verecektir. Eğer sade muz yemek istemezseniz smoothie olarak ya da muzlu tatlılar yaparak tüketebilirsiniz.

3- KAN BASINCINI DÜZENLER

Muz sindirim sistemini iyileştirerek kan basıncını düzenler. Arterlerde ve damarlarda oluşan sertlikleri gidererek kalp sağlığına da katkıda bulunur. Lifli yapısı ile muz kalp sağlığı için birebirdir.

4- ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR

Muz lifli meyvelerdendir. Bu nedenle daha uzun süre tok kalmanızı sağlar. Diyetlistelerinize muzu rahatlıkla ekleyebilirisiniz. Ara öğün olarak ya da kahvaltıda tüketmenizi öneririz. Böylece gün içerisinde daha az porsiyonlarla doygunluk hissini uyandırabilirsiniz.

5- MUTLU EDER

Serotonin yani bir diğer adıyla mutluluk hormonunun salgılanmasında büyük rol oynar. Eğer enerjiniz düşükse ya da halsizlik hissediyorsanız bir adet muz tüketmeniz sonucunda eskisinden daha enerjik olacaksınız.

6- MİDE HASTALIKLARINI DİNDİRİR

Muz, asitleri nötrleştirme konusunda oldukça başarılı bir besindir. Bu nedenle çeşitli mide hastalıklarından şikayetçi iseniz muz tüketmenizde fayda var. Midenizde rahatsızlık söz konusu ise muzlu süt tüketmenizi öneririz.

7- CİLDİ GÜZELLEŞTİRİR

Muz, iltihap önleme, tahriş olan bölgeleri iyileştirme ve cilt lekelerini geçirme gibi çeşitli faydalara sahiptir. Ayrıca muz kabuğu diş beyazlatmada doğal ürünler arasında en etkili besindir. Bu nedenle muzu sadece besin olarak güzellik ürünü olarak da kullanabilirsiniz.