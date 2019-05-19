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Dikkat! Bu kan damarlarını daraltıyor! İşte lezzetli diye tükettiğmiz zararlı besinler...

, gibi nedensizce ortaya çıkan bazı rahatsızlıkların sebebi yediğimiz, içtiğimiz olabilir. Lezzetli diye tükettiğimiz bazı besinlerin kan damarlarımızı daralttığını ortaya koyan araştırmalar, bunun sonucunda baş ağrısı, yüksek tansiyon görüldüğünü söylüyor. Peki zararlı olduğunu bilmeden tükettiğimiz kan damarlarını daraltan besinler hangileri? İşte kan damarlarınızı daraltan o besinler, ve ...

Giriş Tarihi: 19.5.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 19.5.2019 12:25
Dikkat! Bu besinler kan damarlarını daraltıyor! İşte lezzetli diye tükettiğmiz zararlı besinler...

MEYAN KÖKÜ

Meyankökü, popüler bir akdeniz bitkisidir. Bazı insanlar öksürük, mide ekşimesi, boğaz ağrısı gibi problemlerin tedavisinde meyankökünü tercih eder. Meyan kökü, sodyum tutulmasına neden olan bir bileşik olan glisirizik asit içerir.

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Dikkat! Bu besinler kan damarlarını daraltıyor! İşte lezzetli diye tükettiğmiz zararlı besinler...
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