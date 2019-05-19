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Dikkat! Bu besinler kan damarlarını daraltıyor! İşte lezzetli diye tükettiğmiz zararlı besinler...
Dikkat! Bu besinler kan damarlarını daraltıyor! İşte lezzetli diye tükettiğmiz zararlı besinler...
Yüksek tansiyon, baş ağrısı gibi nedensizce ortaya çıkan bazı rahatsızlıkların sebebi yediğimiz, içtiğimiz besinler olabilir. Lezzetli diye tükettiğimiz bazı besinlerin kan damarlarımızı daralttığını ortaya koyan araştırmalar, bunun sonucunda baş ağrısı, yüksek tansiyon görüldüğünü söylüyor. Peki zararlı olduğunu bilmeden tükettiğimiz kan damarlarını daraltan besinler hangileri? İşte kan damarlarınızı daraltan o besinler, faydaları ve zararları...
Giriş Tarihi: 19.5.2019 12:21Güncelleme Tarihi: 19.5.2019 12:25
MEYAN KÖKÜ
Meyankökü, popüler bir akdeniz bitkisidir. Bazı insanlar öksürük, mide ekşimesi, boğaz ağrısı gibi problemlerin tedavisinde meyankökünü tercih eder. Meyan kökü, sodyum tutulmasına neden olan bir bileşik olan glisirizik asit içerir.