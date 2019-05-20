Videotorakoskopi nedir? Hangi hastalıklarda, neden yapılır?

Bir sağlık terimi olan Videotorakoskopi'nin ne olduğu, nerelerde kullanıldığı ile bu ameliyatın neden yapıldığı gündeme gelerek pek çok kişinin merakını uyandırdı. Videotorakoskopi adının da dikkat çekiciliği sayesinde, vatandaşlar sayılı cerrahın uygulayabildiği bu ameliyat yöntemiyle ilgili daha detaylı bilgi almak için Videotorakoskopi nedir ve neden yapılır? Hangi hastalıklarda kullanılır gibi sorularla yoğun olarak araştırmaya yapmaya yönlendi. Peki Videotorakoskopi nedir ve neden yapılır? Hangi hastalıklarda bu ameliyat şekli tercih edilir.

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