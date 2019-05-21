Anne adayları uçak ve otobüsle tatile gidebilir

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Hamilelik döneminde gerek hormonal gerekse fizyolojik değişiklikler, anne adaylarını sıcak ve nemli havaya daha duyarlı hale getirir. Bu nedenle Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kübra Zengin Altintaş, hamilelik dönemi yaz aylarına gelen anne adaylarına rahat bir yaz geçirmeleri için önerilerde bulundu…Yaz aylarında hamileler için en güzel spor aktivitesi yürüyüş ve yüzmedir.Hijyen kriterlerine uygun havuz ve denizde anne adayları kendilerini çok yormadan güneşlenme, güneş ışınlarının dik olduğu 11-16 saatleri arasında önerilmez. Güneş ışığı cilt lekelerine neden olabileceğinden yüksek koruyucu faktörde güneş kremleri ve geniş kenarlı şapkalar kullanılması anne adaylarına önerilir. Yüzme sonrası ıslak mayo, mantar gibi enfeksiyonlara neden olabileceğinden hamilelere sık sık mayo değişimine dikkat edilmesi önerilir.Yaz aylarında sıcaklığın artışıyla beraber vücudumuzun sıvı ihtiyacı artar. Hamilelerde bu durum daha hassas olacağından günde en az iki-üç litre sıvı tüketilmesi önerilir. Bol su, taze sıkılmış meyve suyu, maden suyu, ev yapımı az şekerli limonata ve şerbetler tüketimi uygun olacaktır.Hamilelik döneminde hormonal değişikliklerden dolayı vucüt ısısı yüksek olduğundan terleme artar. Yaz aylarında pamuklu, cildi tahriş etmeyen, açık renkli ve güneş ışığını yansıtan kıyafetlerin seçimi anne adaylarını cilt ve mantar enfeksiyonlarından korur.Anne adayları doktorlarından onay alarak tatile gitmek için uçak, otobüs, tren kullanabilirler. Eğer yola şahsi aracınızla çıkacaksanız, uzun süre aynı şekilde oturuş pozisyonundan kaçınmalı ve iki saatte bir 10-15 dk'lık molalar verilmesine dikkat edilmelidir. Uçak yolculuklarda 35. haftaya kadar havayolu şirketleri doktor onayıyla izin verseler dahi, uzun süreli uçuşlarda, iki saatte bir ayağa kalkıp hareket etmeli ve gerekli görülürse varis çorabı giyilmelidir.Dikkat edildiği ve önlemler alındığı sürece sorunsuz tatil her zaman mümkündür. Bu sayede, anne adayları yaz döneminde güneş ışığından faydalanarak bol miktarda D vitamini depolayabilir ve temiz havayla kendilerini yenileyebilirler.