Kaplıcaların faydaları ve zararları nelerdir? İşte kaplıca suyunun sağlığa faydaları ve zararları

Bir kaplıcaya dalmak sadece dinlendirici bir tatil veya hafta sonu değildir. Bu mineral bakımından zengin sular, bilmediğiniz bir dizi doğal sağlık yararı da sunar. "Kaplıcaların faydaları ve zararları nelerdir?" sorusu da insanlar tarafından araştırılan sağlık konularından biridir. Kaplıcaların iyileştirici gücü başta Avrupa ile Japonya'da olmak üzere yaygın olarak binlerce yıldır kullanılmaktadır ve çeşitli hastalıklar için doğal tedavi seçenekleri olarak kabul edilmektedir. Suyun terapötik kullanımı veya balneoterapi, bireyin hissettiği ağrıyı, stresi, cilt sıkıntılarını ve daha fazlasını hafifletme konusunda yardımcı olabilir…

Banyodan sonra en az 30 dakika dinlenmek, ağır olamayan egzersizler yapmak,beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek ve sürekli kullanılan ilaç varsa doktor kontrollü kullanmak faydalı olacaktır.

Solunum Sistemi Hastalıkları, Alerjik akut üst solunum yolu hastalıkları, Pnömokonyoz, egzema, akne, psöriasis, nörodermit, kronik rezidüel ürtiker, kireçlenme, yumuşak doku romatizması, iltihabi romatizmalar, travma sonrası ortopedik durumlar, kalp yetmezliği, dolaşım bozukluğu, hipertansiyon, varis, şeker hastalığı, mide hastalıkları, obezite, gut hastalığı, karaciğer yetmezliği, safra hastalıkları, böbrek iltihap ve taşları, böbrek yetmezliği, kadın hastalıkları, kısırlık, cinsel sorunlar, omurga hastalıkları, bazı nörolojik hastalıklar gibi daha birçok hastalık belirtileri ve tedavilerinde değişik kürlerde uygulanan yöntemle etkili bir şifa yöntemidir.

Kaplıca tedavisi doktor kontrolünde düzenli ve dikkatli uygulanmalıdır. Aksi takdirde ciddi sorunlara yol açabilir. Banyo sayısı bir hafta içerisinde 3 veya 6 gün arasında değişebilir. Günde tek veya iki banyo uygulanabilir. Yeterli sıvı desteği alınmalıdır. Uygulanan kürde banyo sayısı 15 veya 20 kadar olabilir. Banyo kürünün uygulanma süresi 2 veya en çok 6 hafta sürer. Kısa süreli dinlenmenin ardından birey egzersize alınabilir veya sportif aktivitelere katılabilir.

Karaciğeri rahat çalıştırır, yaraların çabuk kapanmasını sağlar,ürik asidi vücuttan atar,kalbi kuvvetlendirir,akyuvarları çoğaltır,damarları genişletir,sinirleri güçlendirir.

Kaplıca yöntemi modern tıbbın alternatifi olarak kullanılmış olup bazen çamur banyosu halinde, bazı üst solunum ve iç hastalıkları tedavisinde içme yöntemiyle, bazen de su içinde egzersiz yöntemiyle uygulanan çoğu zaman bazı hastalıkların tedavisi sonucunda doktor tarafından önerilen bir tedavi yöntemidir.

KAPLICA SUYUNUN ZARARLARI

Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güler Göçmez, kükürt ve radyoaktif Element oranı yüksek olan kaplıca sularını içmenin farklı hastalıkları tetikleyebildiğini söyledi. Kaplıca sezonunun başladığını, bu nedenle halkın mutlaka uyarılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Göçmez, şöyle konuştu: "Konya'daki kaplıcalar başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde tedavi amaçlı yüzlerce kaplıca ne yazık ki halkın bilinçsizliği nedeniyle yanlış kullanılıyor. Örneğin Konya'daki kaplıcaların tamamında kükürt ve radyoaktif element miktarı son derece yüksek. Kükürt ve radyoaktif elementler banyolu tedavide son derece iyi sonuç veriyor. Ancak birçok kişi kaplıca sularını içerek de tedavi olabileceğini düşünüyor. Bu suların yapısındaki Mineral ve bileşkeler içildiği taktirde vücuda hiçbir yarar getirmediği gibi zararı da oluyor. Kaplıca sularının içilmesinin safra kesesi, böbrekler ve karında şişmeye neden olduğu biliniyor. Doktorlara göre bu da ilerleyen zamanlarda ciddi hastalıkları tetikleyebiliyor."

Kemik suyunun faydaları nelerdir? Kemik suyu hangi hastalıklara iyi gelmektedir?

Kemik suyu, demlenmiş kemikler ve bağ dokuları içeren bir sıvıdır. Kemik suyu ile ilgili bir yemek veya içecek yapmak için insanlar inek, tavuk ve hatta balık kemikleri kullanırlar. Peki, kemik suyunun faydaları nelerdir ve hangi hastalıklara iyi gelir? Kemik suyu içmek günlük yaşantıda insan sağlığına faydalarının yanı sıra eklemler ve sindirim sistemi için de faydalı olabilir.

Kemik suyunun faydaları birçok yerde anlatılmaktadır. Kemik suyundan önce, kemiklerin içerdiği besinlere bir göz atalım. Kemiklerin kendileri kalsiyum, magnezyum ve fosfor dahil olmak üzere vitamin ve besin bakımından zengindir. Dokular ve kemikler ayrıca kolajen içerir. Pişirme kollajeni vücuda proteinlerin yapı taşları olan amino asitleri sağlayan jelatine çevirir.

Genellikle yemeklerde kullandığımız kemik suyunu aynı zamanda tek başına çorba olarak da tüketilir. Büyükbaş hayvanların kemiklerinden yapılan bu çorbalar daha fazla fayda sağlar. İçerdikleri ilik insan vücudundaki ilik ile aynı olduğundan kemiklerin güçlenmesini destekler. Uzmanlar gelişim çağındaki çocukların, ergenlerin ve hamilelerin düzenli tüketmesini tavsiye eder. Kemik suyu ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan kemik erimesini önler. - İleri yaşlarda sıklıkla görülen kemik hastalıklarını önlemek için günde bir bardak kemik suyu içilmelidir. Kemik suyu kolajen, glutamin ve prolin gibi maddeler içerir. Bu maddeler insan vücudunda da vardır fakat bazı nedenlerden dolayı oranları azalır ve ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Ancak kemik suyu düzenli tüketimi bu oranı dengeler.

Bazı hastalıklar, ilaçlar ve besinler sinir sistemindeki zararlı toksinlerin oranını artırarak birçok hastalığın ortaya çıkmasına neden olur. Ancak kemik suyu içerdiği mineraller sayesinde bu durumun yaşanma riskini azaltır. Ayrıca beyin sağlığı içinde birebir faydalı besinlerden biridir. Antioksidan özelliği olan kemik suyu, uykusuzluk ve yorgunluk gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltır. Uzmanlar kemik suyunu, gelişim çağındaki çocukların, hamilelerin ve kemikleri kırılan hastaların tüketmesi gereken besinlerden biri olduğunu belirtiyor. Amino asit bakımından da zengin olan kemik suyu cilt dokusunu da koruyarak, yaşlanmayı ve leke oluşumunu engeller. Cilt derisi altındaki dermis tabakasında yaşan deformasyonu yeniler. Ünlü manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlere sosyal medya hesabında cildinin parlaklığını kemik suyu sayesinde olduğunu açıklamıştı.

