Turizmde yeni trend termal: Termal artık sadece “şifa” değil! İşte inanılmaz faydaları...

Bir kaplıcaya dalmak sadece dinlendirici bir tatil veya hafta sonu değildir. Bu mineral bakımından zengin sular, bilmediğiniz bir dizi doğal sağlık yararı da sunar. "Kaplıcaların faydaları ve zararları nelerdir?" sorusu da insanlar tarafından araştırılan sağlık konularından biridir. Kaplıcaların iyileştirici gücü başta Avrupa ile Japonya'da olmak üzere yaygın olarak binlerce yıldır kullanılmaktadır ve çeşitli hastalıklar için doğal tedavi seçenekleri olarak kabul edilmektedir.

TÜRKİYE DÜNYADA İLK 7 ARASINDA

Turizmde yeni Trendin Termal olduğunu dile getiren Turizmi'nin yükselen yıldızı Karaderili Şirketler Gubu Ceo'su Tevfik Talas ''Sağlık turizminin yükselişi sürecek" diyor. Termal otelcilik günümüzde, sağlık, Spa ve Wellness turizmiyle iç içe geçti. Son yıllarda Termal suların gücüyle gelen sağlık turizminde büyük bir artış ve gelişme var. Git gide artan bu durum Türkiye'de bir trend oluşturdu. Sağlık turizmi yatırımları sadece kaplıca ve içmece hizmetleri ile değil geniş kür seçenekleri, lüks tesisler ile misafirlerine hizmet verecek duruma geldi. Bu geniş yelpaze, 7'den 70'e her yaştan misafire hizmet ettiği için termal turizm algısının büyük bir ivme ile gelişmesine sebep olup yaz kış 12 ay faydalanıldığı içinde ciddi bir trend haline geldi.

Türkiye, kaynak zenginliği bakımından dünyadaki ilk 7 ülke arasında, Avrupa'daysa 1.sırada bulunuyor. Kısacası, Türkiye, termal sular açısından adeta bir cennet.

Sağlık turizmine yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Karaderili Şirketler Grubu Yalova Terma City, Kütahya Emet Termal Resort & Spa tesislerinin kalitesi bu iki bölgelere gereken önemi veren şirketlerin başında geliyor. Özellikle Şirketin Vizyon projesi Marmara'nın yükselen değeri lüks termal turizm kompleksi. 6.000 metrekare sağlık, spa&kür merkezi ve 2.200 yatak kapasiteli büyüleyici bir yatırımla ziyaretçilerinin hizmetinde. Otelde, fizik-tedavi ve rehabilitasyon merkezi, açık-kapalı yüzme havuzları ve spor merkezlerinin yanı sıra ailelere özel havuzlar ve sosyal alanlar da mevcut. Ziyaretçiler için her ayrıntının düşünüldüğü projede, 8 tane Aile hamamı, Bay –Bayan ayrı hamamlar, Cilt Bakım odası, fitness, güzellik salonu, kapalı havuz, kese odası, plates studio, sauna, solaryum, on bir tane terapi odası, iki bayan terapi odası, termal sıcak su havuzu ve jakuzi, üç tane vip terapi salonu, vitamin bar dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise, proje Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek yapılandırıldı.

Diğer bir yandan, Termal sular birçok hastalığa yardımcı etkende bulunuyor. Şifalı suların yararlarını saymakla bitmiyor. Selülit, cilt deki kırışıklıklar, kilo problemi, Cilt hastalıkları, mide ve bağırsak sistemi hastalıkları, kadın doğum hastalıkları, osteoporoz, romatizma, gut, sinir hastalıkları, adale ağrıları ve solunum sistemi hastalıkları, çocuklarda duruş, hareket ve denge bozukluğu termal suların yardımcı etkende bulunduğu hastalıklardan sadece bazıları.

Dünya'dan da, Türkiye'ye Termal Sağlık Turizmi için gelenler her geçen yıl artış gösteriyor. Türkiye'de bulunan suların daha fazla minerale sahip olması, cazip fiyatlı lüks konaklama seçenekleri turistleri termal sulara çeken özelliklerden bazıları. Ayrıca, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde sağlık turizminin fiyatlarının çok yüksek olması, yabancı turistlerin ilgisini Türkiye'ye doğru yönlendiriyor. Özellikle, Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturya, İran, Irak'lı turistler dünyanın dört bir yanından, Türkiye'ye termal sular için geliyor.

TERMAL SU KULLANIMI

Banyodan sonra en az 30 dakika dinlenmek, ağır olamayan egzersizler yapmak,beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek ve sürekli kullanılan ilaç varsa doktor kontrollü kullanmak faydalı olacaktır.

Solunum Sistemi Hastalıkları, Alerjik akut üst solunum yolu hastalıkları, Pnömokonyoz, egzema, akne, psöriasis, nörodermit, kronik rezidüel ürtiker, kireçlenme, yumuşak doku romatizması, iltihabi romatizmalar, travma sonrası ortopedik durumlar, kalp yetmezliği, dolaşım bozukluğu, hipertansiyon, varis, şeker hastalığı, mide hastalıkları, obezite, gut hastalığı, karaciğer yetmezliği, safra hastalıkları, böbrek iltihap ve taşları, böbrek yetmezliği, kadın hastalıkları, kısırlık, cinsel sorunlar, omurga hastalıkları, bazı nörolojik hastalıklar gibi daha birçok hastalık belirtileri ve tedavilerinde değişik kürlerde uygulanan yöntemle etkili bir şifa yöntemidir.

Kaplıca tedavisi doktor kontrolünde düzenli ve dikkatli uygulanmalıdır. Aksi takdirde ciddi sorunlara yol açabilir. Banyo sayısı bir hafta içerisinde 3 veya 6 gün arasında değişebilir. Günde tek veya iki banyo uygulanabilir. Yeterli sıvı desteği alınmalıdır. Uygulanan kürde banyo sayısı 15 veya 20 kadar olabilir. Banyo kürünün uygulanma süresi 2 veya en çok 6 hafta sürer. Kısa süreli dinlenmenin ardından birey egzersize alınabilir veya sportif aktivitelere katılabilir.

Karaciğeri rahat çalıştırır, yaraların çabuk kapanmasını sağlar,ürik asidi vücuttan atar,kalbi kuvvetlendirir,akyuvarları çoğaltır,damarları genişletir,sinirleri güçlendirir.

Kaplıca yöntemi modern tıbbın alternatifi olarak kullanılmış olup bazen çamur banyosu halinde, bazı üst solunum ve iç hastalıkları tedavisinde içme yöntemiyle, bazen de su içinde egzersiz yöntemiyle uygulanan çoğu zaman bazı hastalıkların tedavisi sonucunda doktor tarafından önerilen bir tedavi yöntemidir.