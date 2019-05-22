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alerjisi nedir? Alerjiye neden olan nelerdir?

Söz konusu yiyecekler olduğunda taviz vermek, uzaklaşmak ve yasaklı listesine koymak her zaman zor olur. Ancak bazı durumlarda vücudunuz çok sevdiğiniz besinlere karşı bir savunma mekanizması geliştirebilir. Bu bazen her gün tükettiğiniz süt veya ekmek bile olabilir. alerjisi olarak adlandırılan bu durumu Dahiliye Uzmanı Dr. Sedat Işık, anlatıyor. Peki nedir? Alerjiye neden olan nelerdir? İşte ...

Giriş Tarihi: 22.5.2019 14:53 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 14:57
Besin alerjisi nedir? Alerjiye neden olan besinler nelerdir?

BESİN ALERJİSİ NEDİR?

Günlük olarak tüketilen besinlere karşı, vücudun bağışıklık sistemi aracılığıyla tepki göstermesine alerjisi denir. Şikayetlerinin benzer olması sebebiyle besin intoleransı ile karıştırılır ancak yol açtığı sorunlar ele alındığında birbirinden farklıdır. Çocuklarda % 2- 4, erişkinlerde % 1-2 sıklıkla görülebilir.

BESİN ALERJİSİ NEDEN OLUR?

Besin alerjilerinin ortaya çıkmasının sebebi bağışıklık sisteminin proteini bir tehdit gibi görüp bunlara karşı IgE tipi antikorlar üretmesidir. Eğer kişide proteine karşı duyarlılık varsa ve o besinle karşılaşırsa daha önce oluşmuş IgE tipi antikorlar, birçok maddenin salınımını arttırır. Bu durum ise besin alerjisine bağlı olarak gelişen şikayetlerin ortaya çıkmasına sebep olur.

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Besin alerjisi nedir? Alerjiye neden olan besinler nelerdir?
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