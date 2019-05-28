Sütün faydaları nedir? Neden süt içmeliyiz?

En önemli kalsiyum kaynaklarından biri olan süt, dünyaya geldiğimiz ilk andan itibaren aldığımız ilk ve en besleyici besindir. Sütün besin değeri çok yüksektir ve genel olarak hemen hemen herkes süt ve süt ürünleri tüketmelidir. İnsan vücudu için gerekli besin değerlerini dengeli şekilde barındıran sütü her yaştan birey kullanabilir. Sütün faydalarından düzenli olarak yararlanmak isteyenler için uzmanların önerisi ise günde 2 bardak içilmesi yönünde..

SÜTÜN FAYDALARI

1.GÖBEK YAĞLARINI ERİTİR

Kilo problemi yaşayan kişilerde en belirgin ve rahatsız edici durum göbek ve bel çevresinde çıkar. Sütün düzenli kullanımı sonucunda vücuda gerekli protein ve vitaminler alındığı takdirde göbek çevresindeki yağlar erimeye başlar.

2.KEMİKLERE GÜÇ VERİR

Mineral açısından son derece önemli bir yere sahip olan süt kalsiyum açısında oldukça zengin. Her süt içiminin kemiklere faydası olduğundan düzenli süt kullanımında bu durum doğru orantıda artacaktır.

3.CİLDİN SAĞLIKLI KALMASINI SAĞLAR

Güzel ve sağlıklı bir cilt için süt kullanımı şart. Cildin kırışmaması ve yaşlanmaması adına aynı zamanda daha parlak ve güzel bir görünüm için özellikle yetişkinlerin düzenli süt içmesi gerekir.

4.ENERJİ VERİR

Özellikle beyne enerji verdiği bu şekilde de hafıza konusunda da eksiklik yaşanmayacağı bilinir. Böylelikle nörolojik hastalıklardan korunmanın bir yolu ortaya çıkmış olur.

5.KALP DAMAR SAĞLIĞI İÇİN GEREKLİ

Sütün yağsız kullanımı durumunda özellikle hipertansiyon hastaları için faydası çoktur. Sütün içerisindeki kalsiyum kalp damar hastalığı riskini yüzde 15 azaltıyor.

6.KOLESTEROLU DÜŞÜRÜR

Hayvansal kaynaklı besinlerin ağır ve yoğun kullanımı kolesterolün yükselmesine sebep olur. Bu durumda kalp damar hastalıklarının da artmasına yol açar. Az yağlı ya da yağsız süt kullanımı kolesterolün düşmesine yardımcı olur.

7.BRONŞİT VE BAĞIRSAK KANSERİNİN ÖNLENMESİNDE YARDIMCIDIR

Önceleri yapılan çeşitli araştırmalar ve deneyler sonucunda 2-3 yıl boyunca düzenli olarak süt kullanan insanlarda bağırsak hastalıklarına neredeyse hiç rastlanmamıştır. Bunun yanı sıra uzmanlar bağımlılık yapan maddelerin kullanımının azalmasının da süt sayesinde olduğunu belirtiler.

8.OSTEOPOROZDAN KORUR

En önemli ve dikkat çekilmesi gereken hastalıklardan biri olan kemik erimesi hastalığı olarak da bilinen osteoporoz 50 yaş sonrasındaki bireylerde daha çok görülmeye başlandı. Bu sebeple günde 2 ya da 3 bardak süt tüketilmesi özellikle bu yaş grubu için ideal.