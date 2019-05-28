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nasıl fark edebiliriz? İşte

Gün için birçok duyuyoruz. Bu yalanlar ufak tefek de olsa büyük yalanlar kadar can sıkıcı olabiliyor. Peki anlamak için ne yapmalıyız? Uzman Psikolojik Danışman Şenol Baygül yalan söyleme ve yalanın fark edilmesi konusunda önemli bilgiler verdi. İşte ...

Giriş Tarihi: 28.5.2019 15:01
Yalanı nasıl fark edebiliriz? İşte yalanı fark etmenin yolları

Uzman Psikolojik Danışman Şenol Baygül söyleme ve yalanın fark edilmesi konusunda önemli bilgiler verdi:

"Öncelikle bilinmeli ki herhangi bir günde 10 ile 200 yalana maruz kalabiliyoruz. kısaca tanımlayacak olursam, diğer insanlara bilerek, yanlış olduğu bilinen bir bilginin doğruymuş gibi iletilmesi, ödüllendirilmek ya da birine zarar verme amacıyla bir başkasını açıkça yanıltma girişimi diyebilirim. Burada önemli olan niyetli ve bilinçli bir şekilde gerçeğin değiştirilmesi ya da çarpıtılmasıdır. Eşinin yeni kestirdiği saçlarını beğenmediği halde "güzel olmuş" diyen bir kişi ile işlediği cinayeti inkar eden kişi arasında aslında fark yoktur. Yalnızca toplumun yalanlara verdiği beyaz, pembe, toz pembesi,siyah gibi... isimler sayesinde farktan söz edebiliriz."

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Yalanı nasıl fark edebiliriz? İşte yalanı fark etmenin yolları
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