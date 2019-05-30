Dolaşım sistemi olarak adlandırılan ve bütün vücuda solunum yolu ile alınan oksijenin taşınması nedeniyle hayati bir öneme sahip olan kalp işlemleri, bir sorun çıktığı takdirde çok kısa bir sürede kişiyi felç bırakabilecek ve hatta ölüme götürebilecek bir aksaklık olarak karşımıza çıkmaktadır. Vücuttaki herhangi bir organa nazaran, görülen ciddi bir sorunda düzeltilmesi için mümkün olan sürenin çok kısa olması, kalp sağlığını ön plana çıkaran bir unsurdur. Kalp ritminde yaşanan bozuklukların beyin tarafından vücuda ani bir şok göndermesi de bu esasa dayanması ile birlikte, kalp çarpıntısına neden olabilecek pek çok durum vardır. Bunlar, dış etkenler olabileceği gibi, vücutta yer alan başka bir sorunun yansıması da olabilir. Aşağıda belirtilen durumlar, kalp çarpıntısına neden olabilecek nedenler arasında yer almaktadır;

Kalp çarpıntısı nedenleri nelerdir?

– Stres

– Kalp ritmi bozukluğu(Aritmi)

– İş hayatındaki yoğunluk

– Fiziksel yorgunluk

– Anksiyete

– Susuzluk

– Egzersizler

– Aşırı miktarda kahve, kola ve çay tüketimi

– Enfeksiyon

– Vitamin eksikliği

– Alkol ve sigara

– Tiroid bezinin fazla çalışması ve büyümesi

– Bazı ilaçlar

– Kansızlık(Anemi)

– Hipoglisemi(Kan şekerinin normal olmayan şekilde düşmesi)

– Hamilelik

– Kalbin damar hastalıkları(Damar tıkanıklığı)

– Diğer kalp hastalıkları(kardiyomiyopati) veya kalp krizi belirtileri

KALP ÇARPINTISI ANINDA NE YAPMAK GEREKİR

Unutulmaması gereken nokta, kalbin o an bir travma içerisinde olduğudur. Bundan dolayı, vücutu öncelik olarak sakinleştirmek, nefes almak adına engel teşkil eden şeylerden kurtulmaki hava sirkülasyonun sağlanmasını sağlamak önemli birer noktadır. Bununla birlikte, kişi yatay pozisyona geçip ayaklarına giden dolaşım yumuşutulmalı ve kalbin üzerindeki baskı azaltılmalıdır. Kalp çarpıntısı önemli bir rahatsızlığın habercisi olmakla birlikte, sürekli ve yoğun çarpıntı görülen kişilerin, bir uzman gözetiminden geçmesi de muhakkak önemlidir.