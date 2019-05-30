Sigarayı bırakmanın yolları nelerdir? Sigara nasıl bırakılır?

Kalp ve damar rahatsızlıklarından, solunum ve akciğer rahatsızlıklarına dek pek çok hastalıkta başat rol oynayan sigara, kolay elde edilebilmesi sık maruz kalınması ile bırakılması zor bir bağımlılık türü olarak yer alıyor. Etkilerinin kısa vadede ve gözle görülür biçimde hissedilmemesi ve keyif verici özelliği nedeniyle gözardı edilen sigarayı bırakmakta, öncelik olarak farkındalık ve bilinç önplanda oluyor. Fiziksel bağımlılığından önce olarak psikolojik olarak sigarayı bırakma kararı almak ve iradenize güvenmek uzmanlar tarafından en çok üzerine durulan konu.

ÖNCELİK OLARAK FARKINDALIK GEREKİYOR

Sigaranın zararlarının uzun vadede hissedilmesi, sigarayı sinsi bir düşman haline getiriyor. Kullanıldığı ilk anda zararı hissedilmeyen sigaranın, uzun vadede vücuda sağladığı zararın dehşet verici boyutları, kamu spotlarıyla da sıkça tekrarlanıyor.

KARARLILIK VE İRADE ÖNEMLİ

Sigarayı bırakmada en önemli aşama, öncelik olan bunda kararlı olmak, Farkındalık aşamasından sonra, söz konusu zararlardan kurtulmaya yönelik kararlı davranılmalı,sigaranın bir bağımlılık olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, iradenin en zayıfladığı anlarda dahi, kararlı tutumun sergilenmesi gerekiyor

AİLE VE ÇEVRE DESTEĞİ

Sigarayı bırakmak isteyen bir bireye ailesinden ve çevresinden gelecek destek, oldukça önem taşıyor. Bırakma süreci içerisinde iradeye yenik düşme durumunda kişi yadırganmamalı, sigarayı bırakmasnın istenmesinde kişiye karşı duyulan sevgi ile önemi hatırlatılması gerekmekte.

EKONOMİK BOYUTU GÖZE ÇARPIYOR

Sigaranın bir diğer etkisi olarak, ekonomik boyutu ön plana çıkıyor. Bu noktada uzmanlar, insanların birikim yapmasa dahi, sigaraya ayırdığı bütçe ile eğleneceği bir şey yapmasını veya sevdiği kişilerle etkinlikte bulunmasını öneriyor

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SİGARAYI BIRAKTIRMA POLİKLİNİKLERİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEĞİ

Devlet eliyle gerçekleştirilen projeler kapsamında, kendilerine ulaşan bireylere karşı sigarayı bırakma konusunda uzman yardımı sağlanıyor.