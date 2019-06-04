Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Bayramda mide ağrılarına dikkat!

Bayramda ağrılarına dikkat!

Bayramda yapılan yemek kaçamaklarının faturası sağlığımıza kesilebilir. Özellikle de sofralarının olmazsa olmazı hamur işleri, et yemekleri ve şerbetli tatlılar rahatsızlıklarından çeşitli sağlık sorunlarına kadar birçok probleme davetiye çıkarabilir. Beslenme konusunda çok daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, bayramda dikkat edilmesi gereken noktaları anlatıyor.

Giriş Tarihi: 4.6.2019 14:09 Güncelleme Tarihi: 4.6.2019 14:23
Bayramda mide ağrılarına dikkat!

RAMAZAN BAYRAMI'NDA MİDE AĞRILARINA DİKKAT!

, besinlerin belli bir süre tutulduğu ve gıdaların ayrıştırılarak sindirimin kolayca gerçekleşmesine yardımcı olan organdır. Diyaframın altında, karın boşluğunun üst sol bölgesinde bulunan mide, oldukça karışık ve birden fazla kimyasal reaksiyonla desteklenen çalışma sistemine sahiptir. Dolayısıyla birçok farklı nedene bağlı olarak mide ağrıları gelişebilir. Özellikle de pişirme yöntemi olarak haşlama ya da ızgara tercih edilmeyen kırmızı et tüketiminin fazla olduğu durumlarda, şerbetli tatlıların çok tüketildiği bayramlarda şiddetli mide ağrıları yaşanabiliyor. Bu durumda yapılması gereken en önemli nokta, belli ölçüde ve doğru yöntemlerle pişmiş kurban eti yemektir.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayramda mide ağrılarına dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN