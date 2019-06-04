Bayramda mide ağrılarına dikkat!

RAMAZAN BAYRAMI'NDA MİDE AĞRILARINA DİKKAT!

Mide, besinlerin belli bir süre tutulduğu ve gıdaların ayrıştırılarak sindirimin kolayca gerçekleşmesine yardımcı olan organdır. Diyaframın altında, karın boşluğunun üst sol bölgesinde bulunan mide, oldukça karışık ve birden fazla kimyasal reaksiyonla desteklenen çalışma sistemine sahiptir. Dolayısıyla birçok farklı nedene bağlı olarak mide ağrıları gelişebilir. Özellikle de pişirme yöntemi olarak haşlama ya da ızgara tercih edilmeyen kırmızı et tüketiminin fazla olduğu durumlarda, şerbetli tatlıların çok tüketildiği bayramlarda şiddetli mide ağrıları yaşanabiliyor. Bu durumda yapılması gereken en önemli nokta, belli ölçüde ve doğru yöntemlerle pişmiş kurban eti yemektir.