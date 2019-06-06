Kalp sağlığı için 7 temel kural

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Amerikan Kalp Derneği kalp-damar sağlığını korumada 'Hayatın Temel 7'si olarak tanımladığı faktörleri açıkladı. JAMA Network Open'da yayınlanan kalp sağlığını korumada hayati önem taşıyan yedi faktör; sigara kullanmamak, sağlıklı kiloyu korumak, sağlıklı beslenmek, fiziksel olarak aktif kalmak, kan basıncı, kolesterol ve kan şekerini kontrol altında tutmak. Uzmanlar, bu adımları hayatında uygulayabilen kişilerin kalp sağlığını kontrol altında tutabileceğini ve gelecekte ortaya çıkabilecek kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlayabileceğini belirtiyor.