Kirazda 15 kayısıda 3 adeti geçmeyin

Her biri ayrı renk ayrı faydaya sahip, birbirinden güzel yaz meyvelerinin tam zamanı!Uzman Diyetisyen Müge Güzey Akansel, "Her besinde olduğu gibi meyvede de porsiyon miktarına dikkat edilmelidir; önerilen günlük meyve porsiyon miktarı kadınlar için 2-3, erkekler için 3-4'tür" diyerek yaz meyvelerinin nasıl tüketilmesi gerektiğiyle ilgili bilgiler verdi…A ve C vitamininden zengin ve antioksidan içeriği yüksek olan kiraz, kansere karşı ve kalp-damar sağlığını koruyucudur. Lif oranı yüksek olduğu için kolay tokluk sağlar ve kabızlık problemini çözmeye de yardımcı olur. İltihaplanmayı önlediği için gut hastalarına iyi gelebilecek meyveler arasındadır. 12-15 kiraz, 1 porsiyon meyveye eşdeğerdir.A, C vitamini ve potasyum kaynağıdır.Kayısıda bulunan A ve C vitaminleri, antioksidan özellik gösteren vitaminlerdir.A vitamininin öncüsü olan beta karoten, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar, göz ve cilt sağlığını koruyucu etki gösterir. Kayısının en belirgin özelliklerinden biri de kabızlığa iyi gelmesidir.Kayısıdaki yüksek potasyum oranı hipertansiyonu önlemeye yardımcıdır.Kayısının 2-3 adeti 1 porsiyon meyveye eşdeğerdir.Çilek, lif içeriği yüksek ve C vitamininden zengin bir meyvedir. 1 çay bardağını dolduracak kadar çilek günlük C vitamini ihtiyacınızın tamamını karşılamaktadır, 1 su bardağını dolduracak kadar çilek ise 1 porsiyon meyveye eşdeğerdir.Karpuza rengini veren likopen, A vitamini öncüsü olan antioksidan bir vitamindir. Karpuz kan şekerini hızlı yükseltip hızlı düşürür; karpuzu bir parça peynir ile beraber tüketmek kan şekeri dengesini daha iyi bir şekilde sağlar. Orta kalınlıkta yarım ay dilimi kadar karpuz, 1 porsiyon meyveye eşdeğerdir.Yüksek lifli yapısı ile hem tokluk süresini uzatır, hem de bağırsak hareketlerini artırarak kabızlığı önler.İçeriğindeki lif, kolesterol seviyesinin düşmesini sağlar. Lifin bu etkisi, mor rengi veren antosiyaninin ile beraber iki yönden kalpdamar sağlığını iyileştirici etki gösterir. Mürdüm eriği, B grubu vitaminlerden ve C vitamininden zengindir.C vitamini antioksidan etkisiyle bağışıklık sistemini desteklerken, B grubu vitaminler de sinir sistemini destekler.Demir, kalsiyum, C ve B2 vitamini, potasyum ve fosfor açısından zengindir.Yüksek oranda lif içerir, bu sayede kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur ve kabızlığa iyi gelir. Ayrıca doku hasarını önleyici özelliğiyle yaşlanmayı geciktirir. Dut, demir içerdiği için demir eksikliği anemisine iyi gelir, ayrıca içindeki zeaksantin adlı flavonoid, göz sağlığını koruyucu etki gösterir. Duttaki zengin polifenol içeriği de kalp hastalıklarından korunmaya yardımcı olur.