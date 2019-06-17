Meğer saç dökülmesini önlüyormuş! İşte saç dökülmesini önleyen besinler...

Saç dökülmesi son zamanlarda sıkça karşımıza çıkıyor. Saç dökülmesi genetik olsa da bunu engellemenin ya da yavaşlatmanın mümkün olduğu ortaya çıktı. Saç dökülmesini önlemek için besinlerden faydalanmak en doğrusu olacaktır. Bazı besinler içinde barındırdığı mineral ve vitaminler sayesinde saç köklerini güçlendirerek saç dökülmesinin yavaşlamasını sağlıyor.Peki hangi besinler saç dökülmesini engeller? Kelliğe çare olabilecek besinler nelerdir? İşte saç dökülmesini engelleyen mucizevi besinler...
Giriş Tarihi: 17.6.2019 09:36Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 09:41
ISPANAK
Demir eksikliği sonucunda saç kökleriniz zayıflar ve sonucunda dökülmeler meydana gelebilir. Ispanak, saç köklerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilecek vitamin ve minerallerle doludur. Diğer bir demir kaynağı ise yağsız dana etidir.