Meğer saç dökülmesini önlüyormuş! İşte saç dökülmesini önleyen besinler...

ISPANAK

Demir eksikliği sonucunda saç kökleriniz zayıflar ve sonucunda dökülmeler meydana gelebilir. Ispanak, saç köklerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilecek vitamin ve minerallerle doludur. Diğer bir demir kaynağı ise yağsız dana etidir.