Limonları kesmeden önce mikrodalgaya koyarsanız...
Limonların suyunu çıkarmak her zaman kolay olmayabiliyor. Limondan fazla su elde etmek için çeşitli püf noktaları bulunuyor. Bu püf noktalarından biri ise mikrodalga. Bu yöntem sayesin limondan daha fazla limon suyu elde edeceksiniz. İşte püf noktası...
Giriş Tarihi: 19.6.2019 14:28Güncelleme Tarihi: 19.6.2019 14:52
Satın aldığımız bazı limonlardan istediğimiz miktarda su çıkaramayız ve ne yazık ki paramız çöpe atmış oluruz. İşte sizi bu durumdan kurtaracak son derece etkili bir yöntemden bahsedeceğiz.