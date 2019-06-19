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kesmeden önce mikrodalgaya koyarsanız...

Limonların suyunu çıkarmak her zaman kolay olmayabiliyor. Limondan fazla su elde etmek için çeşitli püf noktaları bulunuyor. Bu püf noktalarından biri ise . Bu yöntem sayesin limondan daha fazla suyu elde edeceksiniz. İşte püf noktası...

Giriş Tarihi: 19.6.2019 14:28 Güncelleme Tarihi: 19.6.2019 14:52
Limonları kesmeden önce mikrodalgaya koyarsanız...

Satın aldığımız bazı limonlardan istediğimiz miktarda su çıkaramayız ve ne yazık ki paramız çöpe atmış oluruz. İşte sizi bu durumdan kurtaracak son derece etkili bir yöntemden bahsedeceğiz.

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Limonları kesmeden önce mikrodalgaya koyarsanız...
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