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Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor! İşte mucizevi

yapmak çoğu kişinin istemediği ya da zorlandığı bir durum. Her yediğiniz besinin kalori hesabını yapmak yorucu olabiliyor. Bazı var ki ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor. Kilo aldırmayan besinleri tercih ederseniz hem diyetinizde kısıtlaması yapmazsınız hem de kalori hesabını düşünmezsiniz. Peki bu nelerdir? İşte kiilo aldırmayan ...

Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor! İşte mucizevi besin

KEREVİZ

Kerevizin %95'inde su bulunuyor. Ayrıca günlük K vitamini ihtiyacınızın %30'unu kerevizle karşılayabilirsiniz.

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Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor! İşte mucizevi besin
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