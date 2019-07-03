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Bu haber size sigarayı bıraktıracak! İşte dumanının ciddi

saymakla bitmiyor. 4800'den fazla farklı madde içeren dumanı, sadece sigarayı içen kişiyi değil; dumana maruz kalan kişiyi de etkiliyor. En çok etkilediği bilinen sigaranın vücudumuzda zarar vermediği tek bir yer bile yok. Öyle ki uzmanlar, içmenin akciğerler kadar gözlere de zarar verdiği konusunda uyardı. İşte sigara içmenin ve sigaranın ciddi ...

Giriş Tarihi: 3.7.2019 15:20 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 15:50
Bu haber size sigarayı bıraktıracak! İşte sigara dumanının ciddi zararları

5 KİŞİDEN 1'İ BUNUN FARKINDA

Uzmanlar, akciğerler kadar gözleri de olumsuz etkileyen ve görme kaybı riskini artıran sigaraya karşı uyarıyor.

İngiltere Kraliyet Ulusal Körler Enstitüsü (RNIB)'nden yapılan açıklamaya göre; içenlerde görme kaybı riski, içmeyenlere göre iki kat daha fazla. Bunun sebebi ise, tütünden çıkan dumanın gözleri olumsuz etkilemesi.

Optometri Derneği'nin anketine göre; içmek ve görme kaybı arasında bağlantı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış olsa da, ülkede sadece 5 kişiden 1'i bunun farkında.

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Bu haber size sigarayı bıraktıracak! İşte sigara dumanının ciddi zararları
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