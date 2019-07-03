Bu haber size sigarayı bıraktıracak! İşte sigara dumanının ciddi zararları

5 KİŞİDEN 1'İ BUNUN FARKINDA

Uzmanlar, akciğerler kadar gözleri de olumsuz etkileyen ve görme kaybı riskini artıran sigaraya karşı uyarıyor.

İngiltere Kraliyet Ulusal Körler Enstitüsü (RNIB)'nden yapılan açıklamaya göre; sigara içenlerde görme kaybı riski, içmeyenlere göre iki kat daha fazla. Bunun sebebi ise, tütünden çıkan dumanın gözleri olumsuz etkilemesi.

Optometri Derneği'nin anketine göre; sigara içmek ve görme kaybı arasında bağlantı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış olsa da, ülkede sadece 5 kişiden 1'i bunun farkında.