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Mucize şaşırtıyor! Her derde deva besin kakulenin kabuğunu kırdıktan sonra...

Daha çok farklı tatlar arayanların tercih edebileceği bir olan oldukça merak edilen bir baharattır. Kahve severlerin de kahvelerine aroma katmak için kullandığı kakule, farklı bir kokuya ve lezzete sahiptir. Son dönemin dikkat çeken besinlerinden olan kakule özellikle zayıflamaya çalışanların ilgi odağı oldu. Peki kakule zayıflatır mı? nelerdir? Mucize besin kakule hangi hastalıklara iyi gelir? Zencefiller familyasından olan kakulenin saymakla bitmiyor. İşte Diyetisyen Sedef Olcay'dan kakulenin bilinmeyenleri ve özel tarifi...

Giriş Tarihi: 4.7.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 4.7.2019 16:41
Mucize besin kakulenin faydaları şaşırtıyor! Her derde deva besin kakulenin kabuğunu kırdıktan sonra...

Hindistan'da günümüzden en az 5000 yıl önce ortaya çıkmış, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da halen uygulanmakta olan Ayurveda bir sağlık sistemidir. Hint tıbbının temelini oluşturan bu sistem beslenme ve yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ilaçlardan daha önemli görülür. Hastalıkları önlemeyi ve beslenme, aromaterapi, vitamin ve mineral takviyeleri, detoks, masaj, yoga ve meditasyon ile tedaviyi öne çıkarır. Araştırmalar yoga ve meditasyonun astım, yüksek tansiyon ve artrit gibi hastalıklara karşı etkili olabileceğini göstermektedir.

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Mucize besin kakulenin faydaları şaşırtıyor! Her derde deva besin kakulenin kabuğunu kırdıktan sonra...
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