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Bu besinlerden uzak durun! etkileyerek ediyor

Günlük hayatta yediğimiz vücudumuz üzerinde farklı etkiler yaratıyor. Sağlığımızı olumsuz etkileyen besinler organlarımız üzerinde çeşitli hasarlara sebep olabiliyor. Yapılan araştırmalara göre bu besinler 4 gün içinde etkileyerek sinyallerinin bozulmasına yol açıyor. Peki beynimizi etkileyen besinler nelerdir? İşte beyin sinyallerimizi bozarak sağlığımızı olumsuz yönde etkileyen besinler...

Giriş Tarihi: 8.7.2019 11:33 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 12:47
Bu besinlerden uzak durun! Beyni etkileyerek felç ediyor

BEYNİN TOKLUK SİNYALLERİ BOZULUR

ABD'de yapılan bir araştırmada beynin hangi besinlerden olumsuz etkilendiğine bakılmış. Araştırmada denekler 4 boyunca kahvaltıda şeker ve yüksek yağlı yiyecekler tüketmişler. Daha sonra şeker ve yağlı yiyecekler tüketen bu deneklerin dalgaları ve hareketleri gözlemlenmiş. Düşünme ve hatırlama becerileri olumsuz etkilenen bu deneklerin bilişsel sağlıklarının günden güne bozulduğu tespit edilmiş.

Buna benzer bir diğer araştırma İngiltere'de yapılmış. Burada da deneklerin dikkat ve hafıza fonksiyonlarıyla beraber ruh hallerinin de bozulduğu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda uzmanlar kiloluk ve zayıflığında olumsuz etkilediğini vurguluyor. İdeal kiloya sahip olmayan kişilerde beyin ya tamamen açlık ya da tamamen tokluk hisseder. Bu durumda mideye giden sinir hücrelerini engeller. Kalp krizi, inme, diyabet, kemik ve mide-bağırsak gibi hastalıklar ortaya çıkar.

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Bu besinlerden uzak durun! Beyni etkileyerek felç ediyor
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