Bu besinlerden uzak durun! Beyni etkileyerek felç ediyor

BEYNİN TOKLUK SİNYALLERİ BOZULUR

ABD'de yapılan bir araştırmada beynin hangi besinlerden olumsuz etkilendiğine bakılmış. Araştırmada denekler 4 boyunca kahvaltıda şeker ve yüksek yağlı yiyecekler tüketmişler. Daha sonra şeker ve yağlı yiyecekler tüketen bu deneklerin beyin dalgaları ve hareketleri gözlemlenmiş. Düşünme ve hatırlama becerileri olumsuz etkilenen bu deneklerin bilişsel sağlıklarının günden güne bozulduğu tespit edilmiş.

Buna benzer bir diğer araştırma İngiltere'de yapılmış. Burada da deneklerin dikkat ve hafıza fonksiyonlarıyla beraber ruh hallerinin de bozulduğu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda uzmanlar kiloluk ve zayıflığında beyni olumsuz etkilediğini vurguluyor. İdeal kiloya sahip olmayan kişilerde beyin ya tamamen açlık ya da tamamen tokluk hisseder. Bu durumda mideye giden sinir hücrelerini engeller. Kalp krizi, felç inme, diyabet, kemik ve mide-bağırsak gibi hastalıklar ortaya çıkar.