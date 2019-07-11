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Adeta süper ! bu ile şaşırtıyor!

Yıllarca olarak tüketilen sütün aslında bitkisel bazlı besinlerle karşılaştırıldığında daha zor emilen düşük biyo-yararlanımına sahiptir. Kalsiyum kemiklerimiz için oldukça faydalıdır. Kalsiyum alırken doğru besinleri seçmek çok önemlidir. Sebze ve bitki ağırlıklı beslendiğinizde, bitkisel bileşenleri, vitamin ve mineralleri daha etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü bu kalsiyum kaynakları daha yüksek emilim oranlarına sahiptir. kemikler için gerekli olan kalsiyumu almak için hangi kalsiyum zengini besinlerden yararlanmalıyız? nelerdir? Özellikle yaşlılığımızda bizi ve haberimizde...

Giriş Tarihi: 11.7.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 12:31
Adeta süper besin! Kemikleri çelik gibi yapan bu besinler faydaları ile şaşırtıyor!

Kalsiyumun vücudumuz için önemi uzmanlar tarafından her zaman vurgulanıyor... Sağlımız için oldukça faydalı olan kalsiyum deposu bu besinleri sizler için derledik...

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Adeta süper besin! Kemikleri çelik gibi yapan bu besinler faydaları ile şaşırtıyor!
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