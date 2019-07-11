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yetmezliği Türkiye'de organ nakli gerektiren sorunların başında geliyor. Böbrek nakli için sıra bekleyenlerin bir kısmı uygun donör bulunmasıyla rahat nefes alabiliyor ama çok önemli bir bölümü hayatını makinelerine bağlı geçirmek zorunda kalıyor. Uzmanların uyarısı ise "böbreklerinizi sağlıklıyken koruma altına alın, diyalize mahkum olmayın!

Giriş Tarihi: 11.7.2019 23:21 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 23:24
Böbrekleri tüketen 10 neden

Türk Nefroloji Derneği verilerine göre, Türkiye'de hastalığı tanısıyla izlenen 74. 475 bin hasta var. Böbrek nakli bekleme listesinde ise 22 bin hasta bulunuyor. Antalya'da yapılan 34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, ve Transplantasyon Kongresinde, Türk Nefroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Siren Sezer'e göre, mevcut nakil sayısı ile bu rakamı eritmek mümkün değil. Böbrek naklinin bu denli yetersiz olmasının ve ihtiyacı karşılayamamasının nedeni ise kadavradan organ bağışının azlığı.

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Böbrekleri tüketen 10 neden
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