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bakımında hepimiz bu hataya düşüyoruz! Dişlerinizi erken yaşta kaybetmek istemiyorsanız bu önerilere kulak verin!

Dişlerinizi sağlıklı tutmak için iyi hijyeni evde başlıyor. , önemlidir. Dişlerinizi erken yaşta kaybetmek istemiyorsanız çoğumuzun yaptığı bu hatalardan uzak durun... için diş fırçalarken bu önerilere kulak verin ve diş fırçalarken yapılan bu hatalardan uzak durun... İşte diş ve ağız bakımının püf noktaları...

Giriş Tarihi: 15.7.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 15.7.2019 11:30
Diş bakımında hepimiz bu hataya düşüyoruz! Dişlerinizi erken yaşta kaybetmek istemiyorsanız bu önerilere kulak verin!

Dişleri fırçalarken yapılan hataları listeleyen Hekimi Pertev Kökdemir, "Çoğu insan dişlerini önemsemiyor. Ancak sağlıklı bir ağız ve güzel bir gülümseme için diş hijyenine dikkat etmeliyiz" dedi.

İşte dişleri fırçalarken kaçınılması gereken 10 hatayı Diş Hekimi Pertev Kökdemir şu şekilde sıraladı:

1. DİŞ FIRÇASINI ÇOK UZUN SÜRE KULLANMAK

Tutarlı kullanımla (haftada yedi gün, günde iki kez)bir diş fırçasının ortalama ömrü yaklaşık üç aydır. Yaklaşık 200 kullanımdan sonra fırçanızı değiştirmeniz gerekir çünkü kıllar aşınmış ve yıpranmış olur. Yıpranmış veya kırılmış kıllar ağzınızı düzgün temizlemez. Kıllar esnekliklerini kaybettikten sonra diş fırçanızı değiştirin. Günlük kullanımdan birkaç ay sonra bakteri ve besin parçacıkları diş fırçası üzerinde birikmeye başlar. Her üç ayda bir diş fırçanızı değiştirdiğinizden emin olun.

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Diş bakımında hepimiz bu hataya düşüyoruz! Dişlerinizi erken yaşta kaybetmek istemiyorsanız bu önerilere kulak verin!
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