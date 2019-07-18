Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Bunları daha önce duymadınız! İşte tuzun farklı kullanım alanları...

Bunları daha önce duymadınız! İşte farklı kullanım alanları...

Tuzu günlük yaşantımızda yemekleri tatlandırmak için kullansak da farklı alanlarda da kullanılailiyor. Pişmemiş gıdaları korumadan, yangınların azaltılmasına kadar birçok yerde kullanılıyor. Yaklaşık 6 bin yıldır hayatımızda olan maliyeti çok düşük ve birçok alanda faydası var. Peki tuzun farklı kullanım alanları nelerdir? Tuzu nerelerde kullanabiliriz? İşte tuzun farklı kullanım alanları...

Giriş Tarihi: 18.7.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 18.7.2019 09:56
Bunları daha önce duymadınız! İşte tuzun farklı kullanım alanları...

RENGİ SOLMUŞ ELBİSENİZİ, İLK GÜNKÜ HALİNE GETİREBİLİRSİNİZ

Rengi solmuş kıyafetinizi tuzlu suda bekletin ve kıyafetiniz ilk günkü gibi olsun. Suni çiçeklerinizi ile temizleyebilirsiniz Evleri, ofisleri ve daha birçok yeri süsleyen yapay çiçeklerin tozunu almayı kimse sevmez. Tozları yapay çiçeklerinizden uzak tutmanın yolu, sofra tuzunu bir kağıda ya da küçük bir çantada çiçeklerinizin yanına koyun ve kağıdı/çantayı sallayın. Tuz, kir ve tuzları temizleyecek, çiçeklerinize ferah bir görünüm sağlayacaktır.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bunları daha önce duymadınız! İşte tuzun farklı kullanım alanları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN