Bunları daha önce duymadınız! İşte tuzun farklı kullanım alanları...

RENGİ SOLMUŞ ELBİSENİZİ, İLK GÜNKÜ HALİNE GETİREBİLİRSİNİZ

Rengi solmuş kıyafetinizi tuzlu suda bekletin ve kıyafetiniz ilk günkü gibi olsun. Suni çiçeklerinizi tuz ile temizleyebilirsiniz Evleri, ofisleri ve daha birçok yeri süsleyen yapay çiçeklerin tozunu almayı kimse sevmez. Tozları yapay çiçeklerinizden uzak tutmanın yolu, sofra tuzunu bir kağıda ya da küçük bir çantada çiçeklerinizin yanına koyun ve kağıdı/çantayı sallayın. Tuz, kir ve tuzları temizleyecek, çiçeklerinize ferah bir görünüm sağlayacaktır.